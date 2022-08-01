王浩宇告狀到NBA：違法！　她一篇文慘被檢舉

▲王浩宇抓包賴香伶疑似改圖侵權，一狀告到NBA！（圖／翻攝自王浩宇、賴香伶臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」持續延燒。民進黨立委高嘉瑜日前一句「一屍五命」惹火黨內自家人，前民進黨桃園市議員王浩宇更直指高嘉瑜違反「紀律評議裁決條例」，向中評會提出檢舉。如今，王浩宇今（1日）再出手，親自寫信致NBA，檢舉民眾黨桃園市長參選人賴香伶疑似違法侵權。

賴香伶昨31日在臉書貼出一張改圖，圖片上把NBA球星頭像改圖變成林智堅、桃園市長鄭文燦、民進黨立委鄭運鵬。內容寫道，桃園市原本期待一個可以延續鄭文燦市長八年政績的接班人，但林智堅身為桃園市長的競逐者，他的人格與誠信，因為論文案而被挑戰，林智堅的施政無能，在新竹球場已經獲得證明。

賴香伶用NBA球星上籃被抄截的照片反諷表示，這陣子林智堅搞出的風風雨雨，我要說一聲:「鄭市長！你真的委屈了！」還狠酸林智堅，華麗的包裝被撕破，不堪的內在暴露在外，死死抱著鄭文燦的大腿，不敢也不能面對問題，就是長不大的小孩，傷害了新竹已成定局，還要繼續拖累桃園人的未來嗎？

不料這篇貼文疑似盜圖侵權，王浩宇凌晨在臉書發文表示，「睡覺前，寫了一封英文信給NBA管理商標權的單位，一般來說，他們是不會允許這樣的改圖的，因為上面還有商標，使用是違法行為。」

▼賴香伶臉書貼文。（圖／賴香伶臉書）

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