「假如余正煌沒有換題目」　鄭文燦喊出不會發生論文爭議的3個假設

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，其中，台大國發所的部分，其指導教授、現任國安局長陳明通再度發聲辯護，稱是是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」另名學生余正煌作參考。對此，現任桃園市長鄭文燦表示，假如余正煌沒有換題目，假設他研究主題沒有選擇2014新竹市長選舉，假如陳明通所有把研究的方法以及研究的分析提供給余正煌，今天就不會有這個爭議。

鄭文燦說，選舉開始的這一個月，沒有進入政績、政見的競賽，而是負面，甚至是抹黑的比賽。林智堅是以自己2014年的選舉做研究，假設余正煌沒有換題目，假設他換的題目不是以2014新竹市長選舉做研究主題，假如陳明通沒有把研究的方法以及研究的分析提供給余正煌，今天這些事就不會發生。

鄭文燦認為，余正煌的論文先交，林智堅的論文先寫，所以外界很容易認定是後交的抄襲前面的，但這不是事實，而陳明通給出答案，把過程都說得很清楚了，但也強調兩人的論文都有價值。

鄭文燦也提到，一個在職研究生也許不是一百分，但他完成一份論文的努力，不應該被完全的扭曲，「我想這不是一個理性社會該有的公共討論方法，還是要回歸到整個過程，把問題攤在陽光下，這是最好的方法，大家可以去看到真實的真相。」

林智堅被控台大國發所碩士論文涉抄襲，陳明通曾幫忙辯護，強調是學生余正煌在取得林智堅同意後，才借用林智堅的民調資料。不過，始終保持低調的余正煌日前發出聲明，稱「未有任何抄襲之情事」，並說外界所指他論文涉及抄襲之情事，與客觀事實不符，日後若仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，將依法訴追相關責任，以維自身權益，整起爭議也越演越烈。