陳明通2千字聲明保林智堅　柯志恩：他竟不顧教學倫理全豁出去





▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（圖／翻攝林智堅臉書）

記者羅婉庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅台大國發所口試委員陳明通發表聲明指出，他是先修正了林智堅論文後再交給余正煌參考。對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（1）日表示，所有認真寫論文的學生過去都承受過指導教授的「折騰」，對此次厭惡透頂，且陳明通竟林智堅全部豁出去，實在大可不必。

對於陳明通表示他將林智堅的論文給余參考，具25年大學教師經歷的柯志恩上午接受專訪時表示，「這根本就是師生倫理問題，什麼樣老師會做這樣事情？」老師應該在學生發想完，就先判斷有沒有研究價值，何況從原創到完成需要很長時間，真正落筆完成才是這個人的論文所有權，針對陳明通及林智堅的說法已超乎了她的三觀。

柯志恩表示，自己與陳明通有些交情，陳是性情中人，建議他不需要為林智堅這件事說這麼多，應該好好扮演國安局長角色，趁這時間展示自己在國安上的專業，但他花太多時間在論文這件事上。

柯志恩指出，陳明通在學術圈很久，不必為了林智堅如此豁出去；學生在寫論文過程中，會忍受很多辛苦，這次事件對於他們會有剝奪感，因為過去都承受指導教授的折騰，民進黨不要忽略，年輕人對此事反應，從管中閔事件到這次，民進黨在學校操作，令人厭惡透頂。