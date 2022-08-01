民進黨誰比林智堅更慘？　他點名一人：選情恐第一個掛掉

▲左起蔡其昌、蔡英文、林智堅。（資料照／記者黃克翔攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲風波，又因被視為其新竹市長任內政績的新竹棒球場問體百出，頻遭砲轟。不過，前民進黨立委郭正亮認為，其實相較之下，傷得最重的不是林智堅本人，而是前新竹市副市長、民進黨新竹市長參選人沈慧虹，更預測選情恐第一個掛掉。

根據《聯合報》的最新民調，新竹市長選戰沈慧虹以21％支持度墊底，國民黨新竹市長參選人林耕仁為26％居冠，第二名則為民眾黨新竹市長參選人高虹安25％，而3人的民調皆在誤差範圍內。

郭正亮分析，原本民進黨提名林智堅選桃園就是有市政經驗又有年輕選票，但論文門對跟球場門對這兩點都有打擊，像是論文爭議，對念過學士碩士的知識份子來說就有影響，加上9月台大將公佈審查結果，所以事情不會那麼快結束。

郭正亮認為，民進黨目前思考的不是要不要換掉林智堅，而是誰能接這一局，其實這陣子沈慧虹受的傷更重，特別是球場問題，大家光看到球員林哲瑄那樣就受不了了，「沈慧虹的選情恐怕會第一個掛掉」。

郭正亮說，之前沈慧虹民調有時是第一，但現在墊底，未來林智堅在桃園的對手一定還會打新竹市政，這都會衝擊到沈慧虹的選情。