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終於等到了！超商限時「美式、拿鐵買7送7」　限量各5萬組

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲7-11CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵「同品項買7送7」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

終於等到了！超商每月1號限定的「咖啡優惠」今日限時登場，精品美式、精品拿鐵「同品項買7送7」，限量各5萬組，愛喝精品的你一定要搶買；另外還有新品「冰／熱蜂蜜拿鐵」，每口都能喝到蜜香與奶香，且即日起還可享嚐鮮價59元。

7-11 OPENPOINT行動隨時取每月1號的「一起精品吧」限定優惠來了，今（1）日限時開賣，CITY PRIMA精品美式／精品拿鐵「同品項買7送7」，限量各5萬組，限線上支付每位會員限購2組。

▲▼超商限時1天咖啡優惠。（圖／7-11提供）

▲每月1號「一起精品吧」限定優惠來了。

如果你喜歡甜蜜口感，一定要喝喝看CITY CAFE全新「冰蜂蜜拿鐵」以及「熱蜂蜜拿鐵」，嚴選「蜜蜂工坊」出產的優質蜂蜜，使用本土荔枝蜜搭配泰國龍眼蜜黃金比例調配而成，香醇的拿鐵咖啡同時帶有蜜香與奶香，每一口都充滿幸福感，即日至8/9止還可享嚐鮮價59元。

▲▼茶湯會開賣雞蛋糕。（圖／茶湯會提供）

▲茶湯會首度開賣雞蛋糕。（圖／茶湯會提供，下同）

喝咖啡當然要配小點心，台灣老牌手搖飲「茶湯會」驚喜宣布推出國民點心「雞蛋糕」，現烤現做的雞蛋糕有濃濃蛋香、麵粉香，綿密又好吃，並特意把茶葉、手搖杯、珍珠通通變身雞蛋糕，可愛到不行。

▲▼茶湯會開賣雞蛋糕。（圖／茶湯會提供）

▲茶葉、手搖杯造型雞蛋糕超可愛。

口味部分則有珍珠卡士達、卡士達、原味及綜合口味，即日起於全台限定9門市開吃，包括台北南西三店、新店大坪林、台中三越店、台中自由店、台中公益店、台中向上二店、台中朝富店、台中河南店及台中北平店，提醒綜合口味在8/1起才會上市。

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