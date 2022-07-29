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七夕小確幸！超商獨家「超強月老卡」來了　加碼人氣巧克力第2件10元

▲▼7-11獨家超強月老隨取卡、愛情筷來姻緣筷。（圖／7-11提供）

▲7-11攜手台北霞海城隍廟打造「超強月老隨取卡」。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

下週將迎來七夕情人節（8/4），就有超商將與最強月老「台北霞海城隍廟」合作，推出獨家「七夕隨取卡」及「愛情筷來姻緣筷」，皆經過爐儀式加持，快衝超商祈福脫單了；另外，韓國人氣巧克力球即日起也可享「第2件10元」，同步金沙巧克力、明治牛奶巧克力也有優惠，趕快買來吃甜蜜一下。

7-11攜手最強月老「台北霞海城隍廟」，將在8/4起推出獨家「七夕隨取卡」與「愛情筷來姻緣筷」，其中「七夕隨取卡」單張售價500元，保證放大至525元，再贈OPEN POINT點數25點，卡面以月下老人牽紅線為設計，搭配幸運四葉草圖素，傳遞姻緣和心意，而消費即可用77元加購「愛情筷來姻緣筷」，快到到7-11祈福脫單。

▲▼7-11獨家超強月老隨取卡、愛情筷來姻緣筷。（圖／7-11提供）

▲只要在7-11消費就能用77元加購獨家「愛情筷來姻緣筷」，祈求愛情快快來。

除了求好的緣份之外，也要吃甜甜！7-11即日起推出韓國Sweetory巧克力球系列「任選第2件10元」優惠，而金莎巧克力、明治牛奶巧克力、papabubble手作糖情人節水果糖等話題商品，則可享同品牌指定糖果或巧克力「任選第2件6折」。

另外，7-11也獨家推出3款不同設計的「MOOMIN滑蓋盒-水蜜桃軟糖」，一盒擁有雙重功用，不只能吃到水蜜桃風味軟糖，吃完更可收納小物，可愛又吸睛，即日起也可享「第2件6折」優惠。

▲▼BAC情人節限定「玫瑰女王」蛋糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲超唯美情人節限定粉紅玫瑰蛋糕來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」今年特意打造情人節限定超美「玫瑰女王蛋糕」，特意選用粉色玫瑰花造型呈現，手工捏製的粉紅巧克力花瓣層層堆疊，並選用香草戚風蛋糕外層裹上微鹹起司奶油餡，內餡再夾入糖漬蔓越莓果粒、紅寶石莓果泥奶油，莓果香氣十足，每一口都能吃到鬆軟蛋糕及微酸微甜內餡，甜蜜又不過份甜膩，即日起於全門市、官網就能買到，數量有限、售完為止。

▲▼BAC情人節限定「玫瑰女王」蛋糕。（圖／記者蕭筠攝）

▲香草戚風蛋糕搭配莓果內餡打造酸甜綿密口感。

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