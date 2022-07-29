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超商「週末咖啡優惠」來了！28元爽喝大杯美式　拿鐵2杯只要77元

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲週末喝7-11大杯美式2杯55元、大杯拿鐵2杯77元。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

迎接7月最後一個週末，就有超商祭出「週末咖啡優惠」，愛喝美式、拿鐵的人通通有福了，期間至門市購買大杯美式可享「2杯55元」優惠，平均每杯只要28元，而大杯拿鐵「2杯只要77元」，喝到真的就是賺到，趕快把握便宜喝。

7-11推出「週末愛分享」優惠，7/30起至7/31止，只要至門市購買CITY CAFE大杯美式咖啡可享「2杯55元」、CITY CAFE大杯拿鐵咖啡「2杯77元」，同品項冰熱可任選、不可混搭。

7-11即日起也開賣全新「冰蜂蜜拿鐵」以及「熱蜂蜜拿鐵」，嚴選「蜜蜂工坊」出產的優質蜂蜜，使用本土荔枝蜜搭配泰國龍眼蜜黃金比例調配而成，香醇的拿鐵咖非同時帶有蜜香與奶香，每一口都充滿幸福感，且即日起至8/9止還可享嚐鮮價59元。

▲▼ 7-11最新蜂蜜拿鐵、蜂蜜檸檬甜甜圈。（圖／7-11提供）

▲下午茶喝最新「蜂蜜拿鐵」。

全家即日起至7/31止於全門市祭出「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃拿鐵就送「大杯特濃拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在8/1起至8/7止期間換完；另期間再加碼於現煮茶店限定喝「冰檸檬紅烏龍」、「冰檸檬高山青」買1送1。

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家限時3天爽喝特濃拿鐵買1送1。（圖／全家提供）

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