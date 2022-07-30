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限時2天！超商大杯青茶、紅茶下殺25元　哈根達斯聯名冰沙買2送1

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲放假不如買杯7-11飲料或咖啡待在家放鬆，還能享優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈／綜合報導

放假不知道去哪，不如就買杯好茶或咖啡在家耍廢！就有超商祭出限時2天咖啡飲品優惠，現在喝四季春青茶或英式紅茶「任2杯50元」，如果想吃點冰，絕對不能錯過哈根達斯聯名冰沙「任選買2送1」優惠，趕快把握最後機會。

7-11即日起至7/31止推出「週末喝好茶」優惠，只要至門市購買CITY TEA現萃茶四季春青茶/英式紅茶，任2杯只要50元；OPENPOINT行動隨時取則有「夏天就要CITY」優惠，即日起至7/31止，CITY TEA新品香鑽水果茶買2送2、CITY CAFE濃萃美式（冰／熱）買7送7、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶（冰／熱）買2送1以及哈根達斯聯名冰沙任選買2送1。

▲▼哈根達斯聯名冰沙「抹茶紅豆拿鐵冰沙」。（圖／記者周姈姈攝）

▲哈根達斯聯名冰沙任選買2送1。（圖／記者周姈姈攝）

提醒民眾，CITY TEA新品香鑽水果茶買2送2、CITY CAFE濃萃美式（冰／熱）買7送7這2項優惠已售完，目前僅剩下黑糖珍珠撞奶及哈根達斯聯名冰沙優惠，每會員每日可限購2組，限線上支付購買，兌換期限至9/30止，數量有限、售完為止。

▲▼必勝客。（圖／業者提供）

▲必勝客平日限定吃買1送1。（圖／必勝客提供）

人氣比薩品牌「必勝客」推出個人限定超殺優惠，即日起至8/29止平日限定（周一至周五、國定假日除外）爽吃「買1送1」，只要透過「PK雙饗卡」APP下擔任一口味紙包飯，就可免費多吃個人夏威夷比薩1個，一次爽嗑雙倍美味，還能現省85元。目前紙包飯有「松露牛肝菌干貝起司」及「粉紅醬海鮮起司」共2種口味選擇。

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