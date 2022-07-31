　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

她買「古早味塑膠片」跪求料理方式！網見實體驚呼：辦桌最強配菜

▲▼古早味塑膠片。（圖／翻攝臉書／廚藝公社）

▲古早味塑膠片讓網友超懷念。（圖／翻攝臉書／廚藝公社）

網搜小組／柯振中報導

結婚喜宴的菜色豐富，從以前到現在也不斷在進化。一名女子近日了「古早味塑膠片」，滿滿一包只要70元，但因為不曉得如何料理，於是上網求助，沒想到貼文曝光後，瞬間引起共鳴，也有不少人直言是「小時候辦桌最愛」。

這名女子在臉書社團「廚藝公社」分享，近日買了外型酷似塑膠片的「古早味乾蝦片」，但不曉得如何料理，因此想詢問適合的油溫，能炸得好吃又不油。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子表示，雖然知道裡面有色素，但因為不常吃、也從來沒買過，只是因為心血來潮，想回憶一下古早味，所以才買來嘗試看看。

▲▼古早味塑膠片。（圖／翻攝臉書／廚藝公社）

▲女子也分享炸完的模樣，看起來與辦桌常看到的蝦片相同。（圖／翻攝臉書／廚藝公社）

貼文曝光後，不少網友留言驚喊，「我也有買這個！懷念的古早味」、「懷念回憶」、「古早味讚」、「炸這個看它變大的過程很療癒」、「這真的好好吃」、「吃油怪獸，但兒時的回憶，好吃」、「我好愛吃這個彩色塑膠片」、「超愛的，炸時要壓一壓，不然會捲起來，一大包可以炸超多的，為了這麼（個）買一個油炸鍋！」此外，也有人推薦，除了高溫油炸以外，也可以使用爆米花機、微波爐等廚房用具，也都能輕鬆料理。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►貓咪最愛的「慕斯肉泥」特價了！好入口還能趁機補充水份，奴才們快選購

ET快訊
4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝
OL生理期前後「狂放連環屁」！就醫見腸道爬滿黑點…竟非腸胃問
她家冷氣卡窗戶「1機吹2房」　結果狂漏水！照片曝光網驚呆
重機男加裝「雙輪嬰兒車」拖行小男童！網全看傻
陶晶瑩哼唱一句「走了嗎」　袁惟仁女兒淚濕口罩
陳美鳳離婚6年「認愛了」！　進入穩定交往階段
裴洛西台灣行成謎！他祭品文：來就送100份雞排

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

高雄鼠窩掃出30噸垃圾！屋主要繳清潔費＋14罰單　驚人金額曝光

她買「古早味塑膠片」跪求料理方式！網見實體驚呼：辦桌最強配菜

4生肖下半年翻身！屬龍吉星相隨「好運聚寶盆」　好事降臨關鍵字曝

重機男加裝「雙輪嬰兒車」時速60拖行小男童：以後載著環島

OL生理期前後「狂放連環屁」！就醫見腸道爬滿黑點…竟非腸胃問題

WBSC世界盃U-12少棒錦標賽　中華小將取得預賽兩勝

林智堅論文證據「手機號碼」曝光！　他打過去：真的接了

罐裝油瓶身附「短小吸管」！她想破頭仍不知用途…貼心內幕曝光

三峽大豹溪「石器時代」16人大亂鬥！網看1細節：請右轉

不是哈根達斯！冰淇淋霸主是誰　內行激推「2神物」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

《換乘2》公開前任情侶檔太震驚！　Simon D衝擊「被打馬賽克XD」

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

高雄鼠窩掃出30噸垃圾！屋主要繳清潔費＋14罰單　驚人金額曝光

她買「古早味塑膠片」跪求料理方式！網見實體驚呼：辦桌最強配菜

4生肖下半年翻身！屬龍吉星相隨「好運聚寶盆」　好事降臨關鍵字曝

重機男加裝「雙輪嬰兒車」時速60拖行小男童：以後載著環島

OL生理期前後「狂放連環屁」！就醫見腸道爬滿黑點…竟非腸胃問題

WBSC世界盃U-12少棒錦標賽　中華小將取得預賽兩勝

林智堅論文證據「手機號碼」曝光！　他打過去：真的接了

罐裝油瓶身附「短小吸管」！她想破頭仍不知用途…貼心內幕曝光

三峽大豹溪「石器時代」16人大亂鬥！網看1細節：請右轉

不是哈根達斯！冰淇淋霸主是誰　內行激推「2神物」

高雄鼠窩掃出30噸垃圾！屋主要繳清潔費＋14罰單　驚人金額曝光

女偶像爆「偷拍朋友洗澡」傳給男友！　受害者報警還被嗆：對妳沒好處

新竹棒球場遭爆「撿滿2大桶碎石」！網狂酸天堂路　市府回應了

鍾麗緹二女兒14歲顏值逆襲　「清純初戀臉」網狂讚：長開了！

《間諜家家酒》中配簽名會　聲優現場秀超強實力...笑喊：達米安暈船仔

新北男拳賽遭KO腦死！律師曝「1關鍵」對手恐判刑：簽切結書也沒用

竹市澄清「2桶碎石照」日期錯誤！王浩宇開抓分享者：請私訊告知

終於等到了！超商限時「美式、拿鐵買7送7」　限量各5萬組

營養師傳授「改善脹氣10招」，讓小腹平坦不尷尬

羅志祥3000萬頂級名錶再添1只　搶到超限量的武士陀飛輪

拖板車輾斃騎士「頭部擠壓變形」　網曝光監視畫面：第3人違規害死

相關新聞

被封全桃園最強「綠豆紅豆冰」必吃

被封全桃園最強「綠豆紅豆冰」必吃

被封為全桃園最好吃的「綠豆紅豆冰」！來自於桃園中壢一間老字號冰店，只賣古早味紅豆冰、綠豆冰、豆花、綠豆湯跟綠豆薏仁湯，尤其店內兩款綿綿冰最受歡迎，綿密口感吃得出紅豆、綠豆顆粒，滋味濃郁份量又多，還有老客人表示會專程帶冰桶去買！

2022赤嵌朋派生活節

2022赤嵌朋派生活節

酪梨牛奶必喝！左營「骨董級」冰果室

酪梨牛奶必喝！左營「骨董級」冰果室

古早味冰50元吃到撐　萬人跪求地點

古早味冰50元吃到撐　萬人跪求地點

基隆人的「漫畫珍奶鋪」一杯只要30元

基隆人的「漫畫珍奶鋪」一杯只要30元

關鍵字：

塑膠片古早味蝦餅蝦片

讀者迴響

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

外送員等太久嗆「我小隊長」　下秒店家淡定回：啊然後勒？　

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面