她買「古早味塑膠片」跪求料理方式！網見實體驚呼：辦桌最強配菜

▲古早味塑膠片讓網友超懷念。（圖／翻攝臉書／廚藝公社）



網搜小組／柯振中報導

結婚喜宴的菜色豐富，從以前到現在也不斷在進化。一名女子近日了「古早味塑膠片」，滿滿一包只要70元，但因為不曉得如何料理，於是上網求助，沒想到貼文曝光後，瞬間引起共鳴，也有不少人直言是「小時候辦桌最愛」。

這名女子在臉書社團「廚藝公社」分享，近日買了外型酷似塑膠片的「古早味乾蝦片」，但不曉得如何料理，因此想詢問適合的油溫，能炸得好吃又不油。

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女子表示，雖然知道裡面有色素，但因為不常吃、也從來沒買過，只是因為心血來潮，想回憶一下古早味，所以才買來嘗試看看。

▲女子也分享炸完的模樣，看起來與辦桌常看到的蝦片相同。（圖／翻攝臉書／廚藝公社）



貼文曝光後，不少網友留言驚喊，「我也有買這個！懷念的古早味」、「懷念回憶」、「古早味讚」、「炸這個看它變大的過程很療癒」、「這真的好好吃」、「吃油怪獸，但兒時的回憶，好吃」、「我好愛吃這個彩色塑膠片」、「超愛的，炸時要壓一壓，不然會捲起來，一大包可以炸超多的，為了這麼（個）買一個油炸鍋！」此外，也有人推薦，除了高溫油炸以外，也可以使用爆米花機、微波爐等廚房用具，也都能輕鬆料理。

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