　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

2022赤嵌朋派生活節　黃偉哲邀大家作伙來回味台南古早味

▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，黃偉哲市長歡迎端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，黃偉哲市長歡迎端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，台南市長黃偉哲邀請大家，端午連假期間暢步在古蹟中，作伙來回味屬於台南的古早味。

▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，黃偉哲市長歡迎端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，黃偉哲市長歡迎端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，黃偉哲市長歡迎端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

4百年前台南赤嵌區域商貿繁盛，東至忠義路、西至西門路、宮后街、北至成功路、南至民生路，而今在地居民共同組織赤嵌朋派商圈發展協會，盼能重現過往赤嵌風華。

▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，黃偉哲市長歡迎端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，黃偉哲市長歡迎端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，黃偉哲市長歡迎端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，黃偉哲市長歡迎端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，雖然近期疫情嚴峻，但希望民眾在防疫與日常生活之間取得平衡，讓台南在防疫過程裡，也能有日常的節慶與活動。端午連假期間，不管是在地民眾或是外來遊客，都可以到「2022赤嵌朋派生活節」逛市集、聽音樂、看電影，遊走於赤嵌樓、武廟、大天后宮、陳世興古宅、新美街百年老巷之餘，也順道品嚐赤嵌商圈美食。

▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）

▲為期2天（6/3至6/4）的「2022赤嵌朋派生活節」開放民眾免費進場，活動2天不限消費金額，拍照打卡就能至服務台兌換1張抽獎券與1瓶大井頭紀念水。（圖／記者林悅攝，下同）

「2022赤嵌朋派生活節」除邀請藍色狂想室內樂團至現場演奏，現場也播放台灣早期台語電影代表作之一「王哥柳哥遊台灣上集」。此為台灣知名電影導演李行與田豐及張方霞等聯合導演的電影處女作，講述的是王哥和柳哥這對好哥們遊遍臺灣的趣味過程，在一件意外事件後，兩人同遊臺灣並到訪安平古堡、開元寺、台南孔廟、赤嵌樓等地，並在遊歷過程中經歷人生的悲傷與喜樂。

▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）

此外，為紀念市定古蹟「大井頭」，赤嵌朋派商圈也特別推出了大井頭紀念瓶裝水。位於赤嵌商圈永福路與民權路口地上的D字型鐵蓋就是大井頭的遺跡，大井頭的大井具體開鑿時間不明，據高拱乾《臺灣府志》所載，宣德年間鄭和與王景弘下西洋時曾到此地汲水；陳文達《臺灣縣志》所載，則說荷蘭人蓋普羅民遮城時，為防火災而鑿此井以備不時之需。由於該井位於台灣府城西定坊，水質十分甘美，故有俗語云「飲大井水，沒肥也水。」

▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）

為期2天（6/3至6/4）的「2022赤嵌朋派生活節」開放民眾免費進場，活動2天不限消費金額，拍照打卡就能至服務台兌換1張抽獎券與1瓶大井頭紀念水（每人每天限領取1組，數量有限送完為止）。此外，在網路上預購赤嵌朋派生活節系列週邊並選擇活動現場取貨，就送1張抽獎券與1瓶大井頭紀念水，現場購買赤嵌朋派生活節系列週邊亦可獲得1張抽獎券。

▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅攝，下同）

這次抽獎活動計有AirPods、奇美24吋電腦螢幕、國寶畫師顏振發老師畫作、龍鳳繡花鞋、米其林「赤嵌糖」椪餅、UNIQLO AIRism被套及床單、「米街」常溫干貝粥等豐富獎品，歡迎大家端午連假一起來赤嵌朋派生活節，把時尚又具台南特色的獎品帶回家！

►3.2折超划算！自然美BIO UP淡斑安瓶讓肌膚發光

►各位爸媽準備掏荷包！好看又安全的「遊戲地墊」在這

ET快訊
把愛車停路邊　竟有一男從6樓墜落車頂「頭顱破裂」亡
師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎！過來人解密：真的有用
「國師」唐綺陽曬激瘦18公斤舊照　自嘲：往事只能追憶
快訊／整理親友遺物　打開床底紙箱...赫見千餘發子彈
端午節突收陌生粽子！　網狂勸「趕快丟掉」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

他早餐點7樣「結帳85元」！價目表曝光網驚呆：有賺嗎

端午節突收陌生粽子！他傻眼問：該怎處理　網狂勸「趕快丟掉」

2022赤嵌朋派生活節　黃偉哲邀大家作伙來回味台南古早味

到處都是地雷！明國道防14處易塞路段　國5北上恐塞到半夜

快訊／學生總確診首破22萬！單日+4229　全台6320所園校停課

端午熱爆！連假變天時間點曝　第三波梅雨炸全台一週

端午限定！新北活海鮮聖地「富基魚市」　消費滿2千送5顆石門粽

沒有無敵星星？侯漢廷爆再度確診　指揮中心：可能在陰陰陽陽階段

旅行團取消疫苗三劑令有望　觀光局鬆口「提報指揮中心」盼解除

端午節「終於卡到陰」！她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

摩鐵螺絲暗藏針孔偷拍　嗆老闆是檢察官別鬧事

惡飼主將孕兔「宅配棄養」　志工開箱嚇壞急送醫救治

李立群慶祝上海解封！　凌晨12點奔劉畊宏家合體跳操

上網找工作遭軟禁斷聯　警攻85大樓救出9肉票

滑水道不給力男童靠自己　手腳並用緩緩蠕動超無奈

他早餐點7樣「結帳85元」！價目表曝光網驚呆：有賺嗎

端午節突收陌生粽子！他傻眼問：該怎處理　網狂勸「趕快丟掉」

2022赤嵌朋派生活節　黃偉哲邀大家作伙來回味台南古早味

到處都是地雷！明國道防14處易塞路段　國5北上恐塞到半夜

快訊／學生總確診首破22萬！單日+4229　全台6320所園校停課

端午熱爆！連假變天時間點曝　第三波梅雨炸全台一週

端午限定！新北活海鮮聖地「富基魚市」　消費滿2千送5顆石門粽

沒有無敵星星？侯漢廷爆再度確診　指揮中心：可能在陰陰陽陽階段

旅行團取消疫苗三劑令有望　觀光局鬆口「提報指揮中心」盼解除

端午節「終於卡到陰」！她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性

宰國王「完全體」　林冠綸：讓球員相信能衝擊總冠軍

把愛車停路邊…竟有一男從6樓墜落車頂「頭顱破裂」亡！車主嚇壞

酒糟患者「螨蟲暴增4～10倍」塞滿臉！4誘發因子曝　狂做臉超危險

胡金龍挨觸身球耳鳴暈眩　餅總更新傷勢狀況

共軍「003航母」未在端午節下水　美軍偵察機曾抵近

網紅被封「年度最慘留學生」！先確診再遇戰爭　回國2次染疫還被開除

他早餐點7樣「結帳85元」！價目表曝光網驚呆：有賺嗎

另類海廢特展！借書分享環保創意　新北市圖閱讀響應減塑

過古早味端午！尪仔標遊百年古厝　五股守讓堂推復古文化

徐若瑄端午節發長文思念父親　「可以來夢裏找我嗎？」惹鼻酸

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

居隔一夜「20隻怪蟲跑上床」　網驚喊：比蟑螂可怕

快訊／死亡+142！20多歲男染疫「全身無力路倒」　出現中風、肺炎亡

好市多平底鍋「這一幕超地獄」　網轟：根本詐欺

快訊／本土+76517「各縣市分佈曝光」

陳時中認：實際確診數多3倍！台大醫曝黑數現實

忍臭憋氣硬吞！　女優孟若羽揭3種男優超雷

她確診24天「曝1物必買」：難怪都陽性

師傅「手指插屁眼」幫妻喬尾椎　夫驚問：這正常嗎

快訊／台南Josh離婚了！Amber發IG反擊

怎麼避免二度染疫？他點「3個字」關鍵：無敵星星都是幻想

更多熱門

相關新聞

端午台南頑皮動物明星們開心迎遊客

端午台南頑皮動物明星們開心迎遊客

端午連假首日加上天公作美，台南學甲的頑皮世界野生動物園區，一早就湧入遊客，一睹偶像動物明星們的風采，沙漠動物們的新家「古掌聚落」也在3日首度開放參觀，只見剛搬進新家的狐獴們，不時好奇探出頭來，像是開心迎接遊客光臨，假日限定的「綠洲水樂園」更因為艷陽高照，成了親子戲水的最佳選擇。

新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心

新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心

兒童疫苗接種率台南為六都第一

兒童疫苗接種率台南為六都第一

蘇貞昌視察台南兒童BNT接種站

蘇貞昌視察台南兒童BNT接種站

台南市衛生局稽查抽驗57件產品均合格

台南市衛生局稽查抽驗57件產品均合格

關鍵字：

赤嵌朋派生活節黃偉哲台南古早味

讀者迴響

熱門新聞

端午五毒日！　千萬別去「4地方」

波特王被踢！認百萬粉專：與我無關

免費發放快篩試劑、國小到高中生每人4劑

葛斯齊認：整個演藝圈只怕「她」

「2嬰兒」被綑紅繩扔溪中　驚悚照曝光

快訊／41歲張娜拉宣布結婚！男方小6歲

知名「正妹直播主」被抓姦！　睡同業老公還嗆正宮

250人班機失聯　竟是機師睡死

確診兒病逝　媽急問「有無遺言」原因太心酸

國防大學活春宮影像遭側錄外洩　3生下場曝

抓到了！IP在北市府的網軍是他

汐止情侶「可怕鬼切」亡！法醫相驗曝死因

葛斯齊曝張穎穎「群組開譙」　汪小菲求饒：再也不聯絡女人

葛斯齊再爆汪小菲「第3個女人」！全身照超辣

雨天飛蟻狂竄「放一盆水消滅」一票人做錯GG！

更多

最夯影音

更多
盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對

盤點強尼戴普法庭精彩亮點！　「笑場.幹話」嚴肅場合也幽默應對
將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

將同事桌子每日前挪1cm　15天現超大洞當事人傻眼

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

強尼戴普洗刷冤屈贏了！　安珀赫德賠3億悲痛控訴

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

王心凌清唱《彩虹的微笑》《大眠》　吳謹言模仿秀…遭虧「得閉起耳朵」

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

強尼戴普贏了！判決「一路YES到底」　安珀「慘賠3億」表情逐漸母湯

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面