2022赤嵌朋派生活節　黃偉哲邀大家作伙來回味台南古早味

▲台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，黃偉哲市長歡迎端午連假期歡迎回味台南的古早味。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

由台南市赤嵌朋派商圈發展協會發起的「2022赤嵌朋派生活節」3日於市定古蹟陳德聚堂舉行開幕，台南市長黃偉哲邀請大家，端午連假期間暢步在古蹟中，作伙來回味屬於台南的古早味。

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4百年前台南赤嵌區域商貿繁盛，東至忠義路、西至西門路、宮后街、北至成功路、南至民生路，而今在地居民共同組織赤嵌朋派商圈發展協會，盼能重現過往赤嵌風華。

市長黃偉哲表示，雖然近期疫情嚴峻，但希望民眾在防疫與日常生活之間取得平衡，讓台南在防疫過程裡，也能有日常的節慶與活動。端午連假期間，不管是在地民眾或是外來遊客，都可以到「2022赤嵌朋派生活節」逛市集、聽音樂、看電影，遊走於赤嵌樓、武廟、大天后宮、陳世興古宅、新美街百年老巷之餘，也順道品嚐赤嵌商圈美食。

▲為期2天（6/3至6/4）的「2022赤嵌朋派生活節」開放民眾免費進場，活動2天不限消費金額，拍照打卡就能至服務台兌換1張抽獎券與1瓶大井頭紀念水。（圖／記者林悅攝，下同）

「2022赤嵌朋派生活節」除邀請藍色狂想室內樂團至現場演奏，現場也播放台灣早期台語電影代表作之一「王哥柳哥遊台灣上集」。此為台灣知名電影導演李行與田豐及張方霞等聯合導演的電影處女作，講述的是王哥和柳哥這對好哥們遊遍臺灣的趣味過程，在一件意外事件後，兩人同遊臺灣並到訪安平古堡、開元寺、台南孔廟、赤嵌樓等地，並在遊歷過程中經歷人生的悲傷與喜樂。

此外，為紀念市定古蹟「大井頭」，赤嵌朋派商圈也特別推出了大井頭紀念瓶裝水。位於赤嵌商圈永福路與民權路口地上的D字型鐵蓋就是大井頭的遺跡，大井頭的大井具體開鑿時間不明，據高拱乾《臺灣府志》所載，宣德年間鄭和與王景弘下西洋時曾到此地汲水；陳文達《臺灣縣志》所載，則說荷蘭人蓋普羅民遮城時，為防火災而鑿此井以備不時之需。由於該井位於台灣府城西定坊，水質十分甘美，故有俗語云「飲大井水，沒肥也水。」

為期2天（6/3至6/4）的「2022赤嵌朋派生活節」開放民眾免費進場，活動2天不限消費金額，拍照打卡就能至服務台兌換1張抽獎券與1瓶大井頭紀念水（每人每天限領取1組，數量有限送完為止）。此外，在網路上預購赤嵌朋派生活節系列週邊並選擇活動現場取貨，就送1張抽獎券與1瓶大井頭紀念水，現場購買赤嵌朋派生活節系列週邊亦可獲得1張抽獎券。

這次抽獎活動計有AirPods、奇美24吋電腦螢幕、國寶畫師顏振發老師畫作、龍鳳繡花鞋、米其林「赤嵌糖」椪餅、UNIQLO AIRism被套及床單、「米街」常溫干貝粥等豐富獎品，歡迎大家端午連假一起來赤嵌朋派生活節，把時尚又具台南特色的獎品帶回家！