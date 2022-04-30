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古早味冰淇淋「50元吃到撐」！他曬照曝秘密冰店　萬人跪求地點

▲▼古早味冰淇淋「50元吃到撐」！他曬照曝秘密冰店　萬人跪求地點。（圖／爆廢公社）

▲原PO分享古早味冰淇淋，直呼「50元吃到撐！」（圖／爆廢公社）

網搜小組／柯沛辰報導

一名男網友在臉書貼出照片，分享一份50元「吃到撐」的古早味冰淇淋，除了份量相當於一個便當，現場店面更近似工廠，讓許多網友大開眼界，紛紛留言驚呼「好懷念」、「太稀有了，跪求地點！」

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，從中可見他花50元買了一大盒冰淇淋，裡面裝有紫色、白色及粉紅色3種口味的冰淇淋，讓他直呼「吃到撐」；另一張照片則顯示，店面放有刨冰機、製冰捅等，勾起不少人小時候的回憶。

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▲▼古早味冰淇淋「50元吃到撐」！他曬照曝秘密冰店　萬人跪求地點。（圖／爆廢公社）

▲傳統冰店樣貌，加上懷舊的保麗龍包裝，讓許多人想起兒時回憶。（圖／爆廢公社）

許多網友紛紛詢問地點，「就愛這一味，可惜長大都沒賣了」、「小時候阿嬤都會買這個給我吃」、「好懷念，正港古早味」、「以前國中福利社有賣，5塊」、「天啊～這個也太懷舊了～小時候就已經很少了」、「懷念，回鄉下吃辦桌都是一人一盒耶」。

還有人分享地點，「很多北部人問哪裡有，板橋民族路芋冰城就有古早味」「台南市山上區南洲里一品清冰棒店有賣」、「以前在新莊宏泰市場也有，長大就沒看到了」、「以前星期三的歸仁夜市有賣，現在不知道還有沒有」、「北港也有～星龍芋冰城」、「以前常常在麻魚寮夜市買，一斤35元！一大盒塞到爆出來，芋頭跟梅子好吃！」

短短兩天，貼文讚數突破1.1萬，還有超過1600則留言、400次分享。對此，原PO在文中解答「沒想到這麼熱烈！老冰店地點在雲林麥寮農會旁邊」，結果讓在地網友哀號「這是在地雲林人的秘密冰店啦！我以後還要排隊買怎麼辦？」意外掀起熱議。

▼一張復古冰品照，引起上萬網友討論。（圖／爆廢公社）

▲▼古早味冰淇淋「50元吃到撐」！他曬照曝秘密冰店　萬人跪求地點。（圖／爆廢公社）

▲▼古早味冰淇淋「50元吃到撐」！他曬照曝秘密冰店　萬人跪求地點。（圖／爆廢公社）

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