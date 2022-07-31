林智堅談論文門案講重話　「好心被雷親」列3點再喊清白

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

面對台大國發所論文的抄襲爭議，民進黨桃園市長參選人林智堅再公開送交校方的18頁聲明資料自清，但仍難平爭議，其指導教授、現任國安局長陳明通再度發聲辯護，林智堅稍早也在桃園市長鄭文燦、立委鄭運鵬陪同下在民進黨桃園市黨部召開記者會，稱自己「好心被雷親」，並列出三點強調自己論文絕無抄襲。

首先，林智堅說，自己2014年11月29日九合一當選，2015上半年提供內部民調給陳明通，2015年8月11日，陳明通以此投稿期刊，2015年下半，陳明通認為這個題目有很多可延伸方向，他則決定以新竹市長選戰作為研究，而在2016年1月，陳明通才建議余正煌改研究題目，到了2016年2月1日，陳明通寄了電郵，內容是修改林智堅研究計畫草稿，這就是如今被緊咬的雷同文字。

第二點，林智堅提到，當時陳明通曾口頭詢問是否願意將不公開的內部民調資料提供給余正煌使用，但從今天陳明通的聲明才知道，不只6份民調給了出去，連自己「初稿」都交給余正煌，再說是「好心被雷親」。

最後，林智堅表示，當初他就是2014年新竹市長參選人，為什麼論文以此為題還要抄襲？另外，根據陳明通聲明就能清楚整個論文寫做時序，但他不會認為余正煌有抄襲，因為自己也深受其害，僅說陳明通的聲明讓一切水落石出，還他清白。

針對林智堅的論文門案，陳明通31日再次發出近2000字的聲明，強調是他「先修正」林智堅論文相關部分後，「再交給」余正煌作參考。他認為，重點是林智堅、余正煌兩人的論文問題意識、研究對象與結論都不同，而且是各有研究發現與價值的。