物價漲...他大推「吃超商超省錢」！網有感：香腸便當65折最頂

▲物價飛漲，網友認為吃便利商店加上優惠反而更省。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

近來物價不斷上漲，許多民眾都超有感，以前外食族一餐100元就可以吃得飽足又滿足，現在一個基本菜色的便當動不動就破百。一名網友就表示，以前買超商的便當，都會被笑是盤子，現在反倒發現「吃超商更省」，掀起大批網友熱議。

一名網友在PTT以「現在吃超商真的比較省欸…」為題發文，表示以前只要買超商的便當都會被笑是盤子，但隨著物價飛漲以及乞丐超人（選購超商的i珍食65折商品）的加持，反而覺得吃超商更省錢，「我是嘉義人都有這樣的感覺了，有沒有八卦？」

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▲超商便當種類多。（圖／記者董美琪攝）

貼文吸引大批網友回應，「不是乞丐食光（i珍食），林北可4不食的呦」、「麥當勞也蠻不錯的」、「義大利麵比一堆破爛店都還好吃」、「便當一個90也是滿多的，剩組合餐跟優惠時間撿便宜」、「剩組合餐跟優惠時間撿便宜」、「小鳥胃可能可以」、「香腸便當65折最頂」、「專挑乞丐時光乞丐珍食商品下手」、「白酒蛤蜊好吃」

但也有網友抱有不同想法，「超商也經常透過換包裝或改餐點漲價」、「義物價賊便宜好爆，麥誤導」、「超商便當量太少吧 吃個3個可能才會飽」、「熱狗剛出一支15原,現在都30了,薪水是有漲一倍膩？」、「溫水煮蛙，到時又偷改包裝，盒子墊高，內料縮水，五塊十塊的慢慢割」、「你是代言超商喔 那蔬菜量會便秘吧」、「三餐都吃的話變高血壓預備軍」、「改名換包裝＝漲價」、「你再問，明天就偷漲價了」。