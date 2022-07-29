　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

今天衝了！超商「大杯特濃拿鐵買1送1」連喝3天　現煮茶也買1送1

▲▼全家咖啡。（圖／業者提供）

▲全家限時3天爽喝特濃拿鐵買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今天衝喝！全家即日起祭出連3天「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，且不限冷熱、購買杯數，送完為止，加碼於指定現煮茶門市推「指定現煮茶買1送1」，一次滿足咖啡控、茶控；另，7-11近日也有全新「冰／熱蜂蜜拿鐵」，至8月9日前可享嚐鮮價59元喝。

全家即日起至7月31日限時3天於全門市祭出「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃拿鐵就送「大杯特濃拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在8月1日至8月7日期間換完；另期間再加碼於現煮茶店限定喝「冰檸檬紅烏龍」、「冰檸檬高山青」買1送1，通通不能放過。

▲▼ 7-11最新蜂蜜拿鐵、蜂蜜檸檬甜甜圈。（圖／7-11提供）

▲7-11全新蜂蜜拿鐵開喝。

另，7-11近日也推出全新「冰蜂蜜拿鐵」、「熱蜂蜜拿鐵」，嚴選「蜜蜂工坊」出產蜂蜜搭配香醇拿鐵，每一口都能喝到蜜香與奶香，至8月9日前只要用59元就能喝到；8月9日前還有現萃茶水果系列風味飲品「任選2杯99元」，品項包括香鑽水果茶、完熟蘋果冰茶與一顆檸檬系列茶飲，限現萃茶指定門市販售。

【你可能也想看】

►只有1個月！速食店「買飯送比薩」平日限定吃
►快訊／花15元中千萬！全家開出1張千萬發票　中獎名單一次看
►9大速食店最新優惠快看！麥當勞送豬肉滿福堡、拿坡里炸雞買8送8

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
季芹破尺度脫了！　解放泳衣「超兇上圍」
台積電出事了？外媒爆：被迫急飛美日喬供應鏈　影響千億美元擴廠
離譜畫面曝！　BMW男疑開自動駕駛全車爽睡
誰先拜喬不攏！萬華、新莊11煞鬼門一開就約戰　BMW被砸爛
快訊／陳時中公布12行政區後援會長　赫見邱豐光入列
創刊20年《科學人》紙本雜誌將停刊　發行人：虧損不斷擴大
快訊／蘇煥智正式宣布參選台北市長！　政策曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

今天衝了！超商「大杯特濃拿鐵買1送1」連喝3天　現煮茶也買1送1

誰說爽買「歐美日韓高端保養品」一定要靠代購！88節及七夕到iGLAMOUR再享限定優惠

【廣編】週末人潮熱情湧現　ATT 4 FUN穩坐今夏信義商圈最有人氣的百貨

美女營養師驚見同事上班偷閒又擺臭臉　另有隱情？！

北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜　點燃社群打卡熱潮

肯德基新推「冬蔭功」香辣咔啦炸雞！泰式重口味第2波限時開賣

夏日窈窕必備飲品徹底取代手搖飲　好喝還能瘦！

只有3天！超商「霜淇淋買1送1」口味不限　雪糕、酷繽沙也買1送1

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

禹英禑「4追人密技」成就解鎖　李濬浩心動告白：喜歡到像生病了

白目騎士闖紅燈險被撞　大車司機怒嗆：眼瞎嗎

3孩泡務農蓄水桶笑開懷！　自體旋轉玩嗨引網憶童年

白紗突被「大黑影」壓住　調皮毛花童一屁股霸佔

楊超越時隔２年再跳「101主題曲」 笑喊「重操舊業」：根本公開處刑

今天衝了！超商「大杯特濃拿鐵買1送1」連喝3天　現煮茶也買1送1

誰說爽買「歐美日韓高端保養品」一定要靠代購！88節及七夕到iGLAMOUR再享限定優惠

【廣編】週末人潮熱情湧現　ATT 4 FUN穩坐今夏信義商圈最有人氣的百貨

美女營養師驚見同事上班偷閒又擺臭臉　另有隱情？！

北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜　點燃社群打卡熱潮

肯德基新推「冬蔭功」香辣咔啦炸雞！泰式重口味第2波限時開賣

夏日窈窕必備飲品徹底取代手搖飲　好喝還能瘦！

只有3天！超商「霜淇淋買1送1」口味不限　雪糕、酷繽沙也買1送1

陳建仁讚陳時中像「老虎」　北市府會更加了解市民需要

曾遭批「到底會不會演戲」！小煜劇場磨練6年：自信心一再被摧毀

元本山海苔新口味開箱實測　養生概念零食超涮嘴！

奧運金牌的背後推手　陳宏麟打造羽球黃金男雙

天梭T-Touch Connect Solar智慧錶內外兼具　伴廖科溢行遍天下

公務員也上榜！　創業家揭「3類工作」別碰：越賺越窮

內湖交通就是爛　陳時中直指黃珊珊當議員這麼久沒解決問題

快來放閃！隔著口罩親10秒「雙人5折玩水樂園」　還能免費吃冰棒

殯葬大亨被抓包！12年爛尾樓抵3.5億債　朱國榮爽撈1.4億遭起訴

林佳龍：侯友宜每次都說做好每一天　應承諾「做滿4年」

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

消費熱門新聞

炎夏臭轟轟無解一噴快速除菌消臭

美式賣場抗菌去味洗衣神器特價

超商「大杯拿鐵買1送1」連喝3天

全聯台東旗艦店3~5樓無印良品開幕

快訊／7-11開出3張千萬發票

是你嗎？全聯開出千萬特別獎發票

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

肯德基推「冬蔭功」香辣咔啦炸雞

北捷話題爆棚！讓通勤族坐車充滿驚喜

王心宜帥兒擺脫畏光小宅男　全靠學童近視控制專用日拋

女神級營養師拿出法寶秒治臭臉

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

超商連3天「大杯極選拿鐵買1送1」

寶島眼鏡「哈利波特系列鏡框」閃電、金探子全入鏡

更多熱門

相關新聞

咖啡愈喝愈累？營養師曝原因　3技巧可避免

咖啡愈喝愈累？營養師曝原因　3技巧可避免

習慣喝上一杯咖啡提神，有時卻愈喝愈累？營養師表示，咖啡確實有提神醒腦、增加專注力等作用，不過若超過上限值，攝取太多咖啡因，可能會愈喝愈累；如果還添加糖，也容易造成血糖不穩，使人感到疲倦和情緒低下。

「紙袋藏錢丟垃圾桶」　超商店員A錢手法曝

「紙袋藏錢丟垃圾桶」　超商店員A錢手法曝

他大推「吃超商更省」！網：香腸便當65折最頂

他大推「吃超商更省」！網：香腸便當65折最頂

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

超商連3天「霜淇淋買1送1」！

超商冷氣太涼！歐告變海龜不肯回家

超商冷氣太涼！歐告變海龜不肯回家

關鍵字：

超商咖啡買1送1全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

遭家暴40年...親手送走癌夫！廖輝英爆瘦現身

大甲地瓜球Q彈2粒是假的！超兇老闆娘認了

36歲單親媽暗夜墜樓身亡　國中兒：是我媽　

男團演唱會「大螢幕突墜落」當頭砸人！2舞者被壓底下　

舞者男友遭「600公斤電視牆」重砸頭

鷹流老闆想撤出台灣　原因曝光

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

演唱會大螢幕砸下「2舞者倒臥不起」！經紀人顫抖上台道歉

猴子強擄2歲女童！爸媽拚死拔河畫面曝

MIRROR紅館重大意外！主辦方道歉

台中「流鶯大樓」直擊！　大白天低胸女徘徊騎樓

快訊／國道3號連環撞！25歲駕駛雙腿骨折亡

即／5號颱風桑達生成！最新路徑曝

「桑達」順季風環流北轉　今起全台降溫大雷雨

更多

最夯影音

更多
單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬
火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

火辣闆娘賣手工地瓜球　超Q帶奶香！在台中大甲

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

于文文遭Jessica電眼攻擊喊：受不了　吉他SOLO帥傻..她直盯「秒變迷妹」

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

天道盟大哥「撂人包圍工地」　索3千萬不成...教唆小弟鬧事

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

婁峻碩羞曝和焦凡凡「有壞壞」　邱鋒澤「沒壞壞」慘被電...陳零九：是我啦

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面