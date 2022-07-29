今天衝了！超商「大杯特濃拿鐵買1送1」連喝3天　現煮茶也買1送1

▲全家限時3天爽喝特濃拿鐵買1送1。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

今天衝喝！全家即日起祭出連3天「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，且不限冷熱、購買杯數，送完為止，加碼於指定現煮茶門市推「指定現煮茶買1送1」，一次滿足咖啡控、茶控；另，7-11近日也有全新「冰／熱蜂蜜拿鐵」，至8月9日前可享嚐鮮價59元喝。

全家即日起至7月31日限時3天於全門市祭出「Let’s Café大杯特濃拿鐵買1送1」，期間凡於門市購買大杯特濃拿鐵就送「大杯特濃拿鐵兌換券1張」，不限冷熱、不限購買杯數，但限原店兌換，提醒兌換券須在8月1日至8月7日期間換完；另期間再加碼於現煮茶店限定喝「冰檸檬紅烏龍」、「冰檸檬高山青」買1送1，通通不能放過。

▲7-11全新蜂蜜拿鐵開喝。

另，7-11近日也推出全新「冰蜂蜜拿鐵」、「熱蜂蜜拿鐵」，嚴選「蜜蜂工坊」出產蜂蜜搭配香醇拿鐵，每一口都能喝到蜜香與奶香，至8月9日前只要用59元就能喝到；8月9日前還有現萃茶水果系列風味飲品「任選2杯99元」，品項包括香鑽水果茶、完熟蘋果冰茶與一顆檸檬系列茶飲，限現萃茶指定門市販售。

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