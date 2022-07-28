懷孕女找上門「要求負責」　兒子驚前女友成老爸小三！

▲57歲的公公，搞大親兒子前女友的肚子隨後失聯，引發家庭戰爭。（圖／pixabay）

圖文／CTWANT

近日，一名女性網友於爆料公社發文，揭露自己不敢想像，但真實發生的倫理大戲，家中57歲的公公，再把親兒子前女友的肚子搞大後失蹤，懷孕女性為求公公對自己負責，找上網友一家，引起網民熱議：「我做不了老婆，我做你媽！」、「小叔前女友放大招，當不成老婆，就當他小媽。」

女網友表示，她不敢想像，已經57歲的公公，還可以把別人的肚子搞大，更誇張的是，對方居然還是他小兒子的前女友。據懷孕女性表示，她在5月發現自己懷孕，就和公公說了，但他一直不予理會，甚至開始躲避她，因此她只能向他們一家求助。

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▲懷孕女性希望公公對他們母子負責，因此找上他們一家求助。（圖／pixabay）

事件曝光後，女網友和婆婆都嚇壞了！沒想到形象顧家老實的公公，會做出這種事情，激動的表示：「要不是今天她直接殺來我家，我婆婆都還蒙在鼓裡。」現在孩子月份大了拿不掉，公公得知後，直接把手機關機，因此懷孕女性找上門，希望公公對他們母子負責，小叔立場尷尬不方便發言，已收拾好行李搬出去住了。

女網友稱：「她非常能理解小叔的心情，去年聖誕節前才分手的前女友，隔不到幾個月變成爸爸的小三，要是我一定會恨死他們」，而她老公在得知事實後，也非常生氣，女網友現在已經懷孕了6個多月，公公的小三懷孕快5個月，所以當兒子出生後，會有一個小他1個多月的「叔叔」，而她老公也會多了一個最小的弟妹，讓他們氣憤的表示不像話。

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