逛台灣超商超衝擊！這點最扯　外國妹罵髒話：太瘋狂

記者陳俊宏／綜合報導

「我現在根本無法想像回到紐西蘭、沒有台灣超商的生活。」居住在台灣的紐西蘭女子Ella，大讚超商實在太方便，「我第一次走進台灣超商，根本X誇張，請原諒我的用詞，但裡面真的太XX瘋狂了。」她也直呼，最扯的是超商數量有夠多。

▼Ella大讚台灣超商如同「集合幾10億間商店在一起」。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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Ella接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自紐西蘭首都威靈頓，當地有小的雜貨店叫「dairies」，除了少數特例外，大部分都只開到晚上9點多，通常小朋友下課後會去買糖果或零食，在炎熱天氣裡，上班族可能會去買肉餡餅或冰棒；此外，雜貨店的功能並不多，沒賣熱咖啡，「但簡單基本的東西也沒少，至少我搬來台灣之前是這樣想的。」

Ella說，她搬來台灣光臨超商前，有聽過它們很方便，但沒想到從寄送領取包裹、買各式票券、付帳單、到各種可以馬上吃的食物，好像是集合幾10億間商店在一起，除了有家鄉雜貨店的東西外，還附加所有你可能需要的功能，這讓她開始思考，為什麼紐西蘭沒有這樣的超商？

▼Ella分享家鄉雜貨店「dairies」。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

▼Ella大讚台灣超商太方便。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Ella表示，最扯的是超商數量，有次她經過民權西路捷運站，發現身處在6間不同超商的範圍內，每家差距只有幾百公尺，立刻拍下傳給老家朋友看，「我的老天爺」！

Ella指出，而且台灣超商隨時24小時都能去，紐西蘭也有24小時營業的店，但不多且很遠，凌晨1點可以買到一罐洋芋片就要偷笑了，怎可能買到像台灣可以隨時吃的番薯或泡麵 ，「我現在根本無法想像回到紐西蘭、沒有台灣超商的生活。」