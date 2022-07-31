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裴洛西如訪台誰受害？　陸學者：「衝擊台海全球」極危險政治訊號　

▲▼美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。（圖／路透）

▲陸學者稱美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）「麻煩製造者」。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）出訪亞洲，台灣的行程列為「暫定」引發國際關注，引發中美交鋒，認為是極其危險「政治訊號」。多位大陸國際關係學者也抨擊她是「麻煩製造者」。中國社科院台灣研究所於29日舉行學術論壇，中國社科院臺灣研究所副所長朱衛東直言，裴洛西訪台將衝擊中美關係，台海乃至亞太地區穩定，甚至衝擊台灣經濟和世界經濟風暴即將到來。

裴洛西「亞洲行」目前已公開行程包括日本、韓國、新加坡、馬來西亞。但她拒絕證實所有行程的細節，台灣目前列為「暫定」，引起北京強烈憤怒。不只官方放話「後果美方自負」，解放軍也近期安排五場軍演，劍指美國和裴洛西。

大陸學界對於裴洛西訪台也高度反對。中國社科院臺灣研究所所長楊明傑指出，「裴洛西實際上就是麻煩的製造者。」娉且提出三點分析：

一是，裴洛西如果真的不顧美國行政部門，包括軍方的勸阻， 挑起台海事端，製造地區緊張，那麽，對世界和平穩定而言，她就是麻煩的製造者。

二是，如果台海局勢出現緊張，不僅將影響東海、南海區域，還會波及到印度洋地區。如果中方被迫採取一定措施，亞太地區經濟發展的安全性、穩定性都要受到影響，亞太地區繁榮可能遭到重創。

三是，裴洛西以一己私利挑戰了美國國內所謂平衡穩定的政治秩序，對美國自身的損害也是極大的。國際社會究竟該相信誰的發聲，總統、議長、兩黨還是最高法院？如果把美國的國內極化體現在國際關系中，世界看到的美國將是一個超級亂政國家，她在國際社會將沒有信譽可言。

▲▼ 東部戰區海軍護衛艦支隊開展實彈射擊訓練 。（圖／翻攝 央視）

▲近期解放軍連日釋出多地實彈射擊訓練畫面（圖為東部戰區）。（圖／翻攝 央視）

外界分析裴洛西訪台，誰是最大受害者？朱衛東分析，裴洛西是美國政壇第三號人物，一但訪台就是單方面挑起的惡意挑釁中國主權，破壞中美關係與亞太和平穩定的嚴重事件，是美臺勾連的最新升級版。

就亞太地區經濟衝擊角度來看，朱衛東認為，裴洛西訪台就是釋放出「極其危險的政治信號」，這是一場衝擊中美關係、台海乃至亞太地區穩定，衝擊台灣經濟乃至世界經濟的風暴即將到來。

中國社科院台灣研究所副所長張冠華指出，「台灣問題」是中美關係中最敏感、最核心的問題和政治基礎。台海緊張局勢升級將嚴重衝擊台灣經濟，進而影響海峽兩岸和亞太地區產業鏈和供應鏈穩定，鑒於海峽兩岸通訊電子產業等產業鏈在全球供應鏈中的重要地位，對面臨經濟下行和滯膨風險的世界經濟是一個新的重要不利因素。

中國社科院台灣研究所研究員冷波也認為，裴洛西訪台，受害者將會有很多，最大的受害者也是台灣民眾。可能會危及台海地區的安全。對於老百姓來說，只想安心、平安過日子，不希望出現動蕩。

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