前外交官發祭品文「裴洛西來就送100份雞排」！她賭100萬會來

▲美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)。(圖/路透)

記者閔文昱/綜合報導

美國聯邦眾議院議長裴洛西即將展開的亞洲行是否納入台灣備受國際關注,雖她的辦公室31日公布的亞洲出訪行程沒提及台灣,但也有法媒指出,裴洛西將於4日經菲律賓克拉克美國空軍基地訪台。對此,財經網美胡采蘋就和朋友對賭100萬「裴洛西會來」;而前外交官劉仕傑更直言「裴洛西會來」,且如果對方順利抵台,他將在服務處免費發放100份雞排。

裴洛西是否會訪台引發各界關注,就連台海和美中之間的緊張局勢也上升到了前所未有的新高度,不過,仍有不少人認為裴洛西最終還是會在台灣停留。胡采蘋就在臉書粉專「Emmy追劇時間」上貼文,表示她決定用新台幣100萬再跟朋友賭一下裴洛西會來,但她也尷尬坦承「可是我跟我朋友都賭會來,這要怎麼辦?」

▲財經網美胡采蘋。(圖/翻攝自Facebook/Emmy追劇時間)

另外,劉仕傑也在臉書發文指出,他沒有任何內線消息,但依據他的外交判斷,裴洛西會訪台,因為裴洛西是美國國會議長,不是美方行政官員,「熟悉美方高層訪台作業的人都知道,與行政部門相較,美國國會議員訪台的政治敏感度較低」,而裴洛西不只是議員或議長而已,她還是美國總統繼位第三順位,所以她如果順利訪台,意義更為重大。

劉仕傑認為,以裴洛西的地位,不可能屈服於中共的壓力,「美國國會議長要訪問哪一個國家,哪容中共說三道四?這是我判斷Pelosi會順利訪台的原因。」他推測裴洛西的班機最快今晚或明天可能就會抵達台灣機場,屆時他也會對裴洛西的訪台表達誠摯歡迎,更希望有機會能當面致意,「裴洛西如果順利訪台,也將會成為她輝煌政治生涯的完美註腳。」

▲前外交官劉仕傑。(圖/記者李毓康攝)

劉仕傑強調,如果裴洛西順利抵台,那麼他將在他的服務處免費發放100份雞排,「不用是士林北投的選民,只要關心台灣,每個人都可以過來領一份民主雞排。」他也在文末寫下「Welcome to Taiwan, Speaker Pelosi. I look forward to welcoming you in Taiwan soon.(歡迎來到台灣,裴洛西議長。我期待很快能在台灣歡迎您)。」

