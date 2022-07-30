台大「首任社科院長」發聲！　籲拿出學術良知：學界不容被政治汙衊





▲台大首任社科院長許介鱗 。（圖／翻攝自Facebook／許介鱗 ）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅「論文門」爭議持續延燒，台大首任社科院長許介鱗昨（29）日發布聲明，為了捍衛台大社科院的名譽，期盼各位教授們拿出學術良知、秉持學術客觀公正態度， 勇敢面對處理，「學界不容許被政治汙衊，因為學者是良心工作者，同時監督政府，絕不能隨便當了廉價的御用學者。」

許介鱗29日在臉書上發文表示，身為台大首任社科院長，退休23年後見到社科院內出現抄襲論文事件，深感遺憾。為了捍衛社科院名譽，期盼各位教授們拿出學術良知、秉持學術客觀公正態度，勇敢面對處理。

許介鱗指出，當年擔任院長時，他將「三民主義研究所」改名為「國家發展研究所」，盼其成為培育國家英才之中心；呼籲台大人絕不能遺忘傅斯年的精神，學界不容許被政治汙衊，因為學者是良心工作者，也是淨化社會的最後防線，應盡監督政府責任，絕不能隨便當政府廉價的御用學者。

「我們該學習不畏懼的學者風範。」許介鱗舉例，日本明仁天皇就學時，曾替父親昭和天皇至海外親善訪問、為國事賣力，但教授會議卻認定他出席率未達標準，直接開除。這可證明日本學者超然、不可侵犯之立場，令人敬佩。

許介鱗強調，台大社會科學院絕不與當權派妥協，「我以第一任社科院長的身分鼓勵年輕學者們及社會賢達，勇敢面對這次風波，盼為台灣的未來，好好表率。」