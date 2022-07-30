蔡英文力挺林智堅拿證據說話　他揭：只要一句話其他不必說

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅日前已向總統蔡英文詳細報告論文爭議來龍去脈，蔡英文聽聞後認為應持續以證據為基礎向各界說明，對此，前民進黨立委郭正亮29日指出，蔡英文此番話代表要挺林智堅到底，但林智堅至今有出示過證據嗎？

林智堅近期深陷論文門風波，現傳出蔡英文27、28日連續2日開會討論其爭議，林智堅還說就算黨決議換堅，自己也尊重，但說法遭到民進黨反駁，指林智堅27日並未前往官邸。林智堅競選辦公室發言人王文萱則表示，林智堅28日已向蔡英文詳細報告論文事件的來龍去脈；蔡英文聽聞後認為，應持續以證據為基礎，向各界進行說明。

郭正亮29日在節目《洪淑芬辣晚報》中表示，蔡英文的反應，代表要挺林智堅到底，但林智堅至今未出示任何證據，日前在記者會發表的6000字聲明，也只是他個人的陳述。

郭正亮說，近20年來學生一定會透過電子郵件與指導教授討論，其留下的往返紀錄，便能證明林智堅有寫論文。然而，連這種最容易取得的電子郵件林智堅都說不見，明明台大電子郵件會永久保存。

郭正亮認為，面對論文涉抄一事，林智堅陣營始終稱論文原創，但問題是余正煌比林智堅早畢業。其實這件事一翻兩瞪眼，林智堅只要說明為何錯字一樣、10幾頁雷同即可，其他話就不用再說。