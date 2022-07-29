鄭麗文嗆林智堅找「論文門學姊」報告論文事件　根本國際笑話

▲民進黨桃園市長林智堅。（資料照／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅競選辦公室表示，林智堅28日已向總統蔡英文詳細報告論文爭議來龍去脈，蔡英文聽聞後認為應持續以證據為基礎向各界說明。國民黨立委鄭麗文29日於臉書發文直言，林智堅不出席台大學倫會，反而跑去跟蔡英文商討論文爭議，不愧是「論文門學姊」，一個論文案需要到總統府開會，完全是國際笑話。

林智堅近期深陷論文門風波，現傳出蔡英文連續2日開會討論其爭議，林智堅本周三在總統官邸開會時更坦言，就算黨決議換堅，自己也尊重，遭民進黨反駁林智堅周三並未前往官邸。林智堅競選辦公室發言人王文萱則表示，林智堅28日已向蔡英文詳細報告論文事件來龍去脈，闡明該事件之因應作為；蔡英文聽聞後認為，應持續以證據為基礎，向各界進行說明。

鄭麗文說，林智堅最近因為論文涉抄案及新竹棒球場搞得兩頭燒，昨日台大召開學倫會，林智堅與時任林智堅碩論指導教授陳明通都缺席，僅余正煌出面提出證明資料並接受訊問，也透過律師出面發表聲明表示自己是原創，提醒余正煌記得寫不自殺聲明。

鄭麗文表示，林智堅不出席台大學倫會，卻跑去跟蔡英文商討論文爭議，「不愧是論文門學姊」，原來請教解套公式比去台大報告重要，一個論文案需要到總統官邸開會，根本是國際笑話，有沒有行政中立可言？

鄭麗文認為，林智堅之所以不斷為論文辯解，是因為蔡英文心中只有選舉。若執政黨開會討論全黨救一人，誰要來救可憐的台灣人民？

鄭麗文表示，新冠肺炎疫情、社會安全與斥資12億蓋出的新竹棒球場，讓大家勞民傷財，根本問題都沒有解決，蔡政府把心力放在毫無意義的事情上，遇到其他需要更關切的議題就是甩鍋、卸責、遺憾，真覺得不開記者會便能當「神隱少女」嗎？