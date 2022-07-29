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神級麵筋美食「兩斤一」　名廚曝料理2關鍵：烤麩才好吃

▲粥,稀飯。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲白粥搭配麵筋更是許多人的心頭好。（示意圖／取自Pixabay）

實習記者黃麗頻／綜合報導

看到麵筋和麵腸，總會喚起不少台灣人小時候的記憶，白粥搭配麵筋更是許多人的心頭好。Podcast美食節目《我的老公是大廚》最新一集，保師傅就要介紹不同的麵筋料理給大家，一窺家常小菜的麵筋，如何打破以往只能配粥的既定形象。在觀看節目的同時，也不要忘記趕快筆記下來喔！ 

 

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很多師傅會用麵筋做「素宴」，而這個看似簡單的食材，處理起來暗藏許多功夫。麵筋到底該怎麼做才會道地又好吃呢？保師傅透露，煮麵筋要遵守關鍵2要訣，「用熱水泡軟」和「擠乾水分」，他指出，很多人都沒擠乾水分去煮，煮出來的麵筋不甜也不鹹，沒有烤麩就不好吃。

或許大家都認為土豆麵筋是罐頭食品，超級美食家王瑞瑤表示，麵筋其實是一道料理，而且非常好吃，「兩斤一」就是其中之一，這道料理也深受許多老饕喜愛。保師傅說，「兩斤一」念起來與上海話「釀麵筋、百頁」的音相似，主要是用「大麵筋」及「百頁卷」去製湯，他也分享這道菜的料理方式：

食材選用：

筋鑲肉、百頁卷、濃白湯、純綠豆粉絲、蝦米、扁尖筍、燙青菜

筋鑲肉作法：

1.買回來先戳洞。（切記勿泡水！）
2.將絞肉調味。
3.絞肉放進塑膠袋/擠花袋，灌入大麵筋裡。
4.用熱水燙外皮。
5.拿去蒸15—20分鐘。（保師傅通常都蒸20分鐘）

百頁卷作法：

1.百頁用0.6%鹼水泡軟。
2.走水1小時，浸到黃水退掉。
3.待百頁變軟Q即可包肉餡。
4.蒸5分鐘定型。

兩斤一組合：

1.先將蝦米和扁尖筍泡溫熱水。（扁尖筍要泡6小時以上）
2.將泡好的扁尖筍撕條加入濃白湯蒸透。
3.在砂鍋放入粉絲、蝦米、筋鑲肉和百頁卷。
4.沖入高湯後，用砂鍋煨或蒸15分鐘。
5.起鍋後放點燙青菜為邊即完成。

此外，保師傅點出，濃白湯可以選擇「濃度較高」的高湯來做使用，在蒸扁尖筍時，可加點扁尖筍的湯汁作為提味。

這道看似簡單實則暗藏許多功夫的美食，讓王瑞瑤直呼，「看不出來這道平價美食會這麼費工。」除此之外，兩人還在節目中分享了「紅燒兩斤一」、「紅糟炸麵腸」等美食的料理小撇步，趕緊按下影片播放鍵，挖掘更多麵筋和麵腸的美味料理吧！

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