涼拌、醃漬都好吃！名廚分享「黃瓜料理」獨門配方　夏天就靠它

▲清爽的小黃瓜是許多人夏日的料理首選。（圖／pixabay）

實習記者殷稚雅／綜合報導

夏天連日的高溫容易讓人食慾下降，料理時多會尋找簡單、清爽的材料，小黃瓜也因此成為許多人的首選。本集的美食Podcast節目《我的老公是大廚》中，保師傅就要介紹小黃瓜涼拌、醃漬的吃法給大家。簡單的小黃瓜料理在食材處理、刀法及醬料比例上都各有學問，觀看節目的同時，別忘了拿出筆記寫下來喔！

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黃瓜基本處理法—「拍黃瓜」

1. 以重量剛好的厚刀或文武刀，稍微施力拍打小黃瓜讓其裂開，再撥開去籽。

2. 可視寬度，決定是否要再多畫一刀，最後切段。

掌握了黃瓜基本的處理法後，保師傅接著介紹兩道涼拌的黃瓜料理。

黃瓜酸辣涼粉

1. 將大蒜、辣椒、辣豆瓣醬、糖、醋、麻油加入整塊的綠豆涼粉中拌一拌。

2. 將鹽巴與黃瓜拌一拌殺青。

3. 去除水分後，將黃瓜與醬汁加在一起涼拌。

麻醬拍黃瓜

1. 加入香油，讓麻醬軟化。

2. 加入等量的糖、醋、水至鹹醬油中。

3. 撒蒜末在黃瓜上，或淋上蒜泥汁。

再來，保師傅介紹可以運用不同的刀法，改變黃瓜模樣，讓黃瓜料理提升到更高的層次。

扇片黃瓜

1. 使用五爪刀，將黃瓜擺直對切。

2. 對切後，以45度角斜切，連4刀不斷，第5刀斷。

3. 加入1%的鹽，並將黃瓜放在塑膠袋搖一搖再折起來。

4. 在沾板放5公斤水壓著。

5. 每10分鐘拿起來搖一搖，讓鹽水跑出來，共壓三次。

6. 黃瓜軟化後，用過濾水稍微洗一下。

7. 用手稍微把水擠乾，或用紗布輕壓力干小黃瓜。

8. 加入適當的鹽、味精、麻油、香油與黃瓜涼拌。

9. 將黃瓜展開圍在盤子周圍，中間放一些柳丁片、櫻桃或辣椒片裝飾擺盤。

蓑衣小黃瓜

1. 將小黃瓜對切後，順著直切。

2. 切8～10刀一段。

3. 加入糖、醋、鹽，比例為1：0.55～0.6：0.01，浸著醃漬。

4. 像松樹的葉子一樣張開，再一層一層疊起來。

翡翠黃瓜

1. 用鋸齒狀的薄皮削皮刀把綠色的皮削掉。

2. 視小黃瓜大小，切成4或6份。

3. 去籽，留下綠色果肉。

4. 加入糖、醋、鹽，比例為1：0.55～0.6：0.01。

5. 將切好的薑絲、去籽辣椒絲擺在黃瓜上。

6. 淋上約180～190度的極熱香油，蓋上鍋蓋1小時，讓花椒香入味。

7. 將黃瓜一條條排好，切段疊起來，擺上薑絲、去籽辣椒絲，並淋上糖醋水。

若是要醃辣的，保師傅也分享可以加入些許明德豆瓣醬、極少的醬油、米酒頭，以及適量糖、醋（有醋香些許甜味即可）。將醬汁與小黃瓜拌一拌，醃製1小時即可。

保師傅更提醒，絕對不能忘記醃漬黃瓜的基本比例，醋：糖：鹽＝1：0.55～0.6：0.01，才不會每次嚐到的口味不一。

怎麼配都不奇怪的小黃瓜，也讓資深美食記者王瑞瑤回憶起童年家人親手做的山東式黃瓜料理，更忍不住大力推薦了多間私藏的餐廳。不過，透過節目分享的撇步，也可以不需出門忍受高溫，在家中吹著冷氣做出簡單的小黃瓜料理。