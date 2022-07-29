陣容太香了！「5女星」都代言1飲料　PTT秒給過：廠商超會挑

▲「寶礦力水得」邀請峮峮、泱泱等女星代言。（圖／翻攝自峮峮、泱泱 instagram）

實習記者黃麗頻／綜合報導

許多品牌都會請明星代言，日前「寶礦力水得」官方為即將到來的活動宣傳，找來「炸裂女神」峮峮擔任路跑大使，更廣邀超多女星輪番助陣，為產品拍攝一連串美照。陣容曝光後，連PTT網友都盛讚不已，直呼廠商超會挑，「香爆！」

有鄉民在PTT表特版（Beauty）以「寶礦力」為題PO出一篇正妹文，貼出5組代言照，包含「國民老婆」泱泱、「炸裂女神」峮峮、「台灣媳婦」阿部瑪利亞、「小豬」黃沐妍和「國民妹妹」吳心緹。5位代言人都穿上藍色系運動服，頂著烈陽拿著飲料拍攝美照，讓不少網友都比讚，高喊「都想一起去運動了！」

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▲飲料廠商找5位女神級藝人代言。（圖／翻攝自泱泱、峮峮、阿部瑪利亞、吳心緹、黃沐妍 Facebook）

一字排開的美照，讓底下一片直呼「好香」，「好香的運動飲料」、「寶礦力都很會挑女主角」、「看來該喝點寶礦力補充水分了」、「寶礦力妹子總是不讓人失望」、「阿部跟泱泱嗎？漂亮」、「寶礦力真的很香」、「泱泱藍，寶礦力顏色正確」、「峮峮實在太香了吧」、「這是什麼寶礦力聯盟」、「以後會有所謂的寶礦力女郎嗎？」

另外，也有網友指出，超會挑的不只寶礦力水得， 「舒跑s也不差」、「寶礦力跟水蠻牛找來的都很香」、「水蠻牛獲勝」、「水蠻牛那位太頂了，不過好像沒看過她出現在其他地方」、「水蠻牛應該是四月桐」、「只愛水蠻牛啦！」

▼ 有網友點名水蠻牛的代言人「四月桐」也香爆！（圖／翻攝自四月桐 Facebook）