曾威凱一戰成名！「小學生都知抄襲不對」嗆爆林智堅　犀利金句曝光

▲林智堅論文風波越演越烈。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

桃園市長參選人林智堅深陷論文門風波，另一名當事人余正煌28日委任律師，大動作召開記者會，而砲火猛烈的曾威凱律師一戰成名，許多經典發言被鄉民節錄，高喊「太粗暴了吧」、「超嘴笑死」。

「論文門」關鍵人物余正煌27日發聲明，強調未有任何抄襲，且從沒看過林的論文，「也懶得去看！」昨日，他更委任律師曾威凱、張祐齊召開記者會，針對論文一事做出詳細說明。

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沒想到，曾威凱的犀利發言引起熱烈迴響，就有網友在PTT整理出經典語錄，直呼「真的超爆笑的啦！哈哈哈哈笑死，整個對話每句話每個字都是笑點。」

▲曾威凱也是時代力量桃園黨部的主委。（圖／翻攝自臉書／刑男律師曾威凱）

【經典語錄】

1.抄襲就抄襲，是在原創什麼

2.小學生都知道抄襲是不對的

3.政治上的原創

4.余正煌懶得看林智堅的論文

還原記者會上的發言，對於記者提問，林智堅陣營強調，他們絕對是原創，曾威凱反擊道，「我只能說他的說法在政治上是原創，在學術上絕對不是，在學術上抄襲就是抄襲，我們昨天受訪的時候也一再強調，我想對於台灣的學術界是一個很大的污辱，抄襲這件事不是一個什麼重大的學術成就，花這麼大的社會資源、這麼多的媒體朋友來關注這件事。」

他接著表示，「抄襲這件事，是一開始念研究所老師就告訴你，甚至也不用告訴你就必須知道的。你今天寫的東西不能是用抄的，這個應該念小學就該知道了吧？結果我們好像把這件事當成一個社會追求的價值是不抄襲，這實在太荒謬了。」

對此，鄉民紛紛回應，「律師超嗆」、「粗暴言論，duck不必」、「這麼嗆才不會滅團」、「講話有夠直，這樣才能爭取庶民認同」、「太中肯了XDD」、「把正常人的心裡話講出來了」。

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