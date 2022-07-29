木柵動物園票價翻倍漲！她帶孩「4年去40次」1點反讚：120還是便宜

▲不少家長會帶小孩去動物園。（示意圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

台北市立動物園今年傳出門票漲價，20多年來維持全票60元，擬漲至120元，翻倍漲引起網友不滿，教育局表示，已暫緩調整。不過，一名家長表示，4年內到訪動物園超過40次，動物園內容豐富，也富有教育意義，對於有小孩的家長來說CP值爆表，即使漲到120元，「我還是覺得超便宜」。

該名家長在PTT發文，看到大家狂轟票價貴，他忍不住搖頭，「身為一個去過木柵動物園超過40次的父母，我只能說你太膚淺了，根本不懂木柵動物園」。他指出，帶小孩去動物園，通常都不會只看一眼就離開，基本上小孩會看著動物3分鐘以上，這時父母就可以在一旁介紹這是什麼動物、有什麼習性等等。

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他指出，配合動物當下的動作，小孩會好奇發問，「這時就可以順便機會教育，這些特徵有什麼用途」，而且動物園超級大，「原則上我每次去都只會逛裡面的少數區塊，待的時間2~6小時不等」，要一次把動物園認真走完，「我自己覺得12小時都不夠」。

▲原PO近4年到訪動物園40次。（示意圖／記者黃彥傑攝）

原PO表示，動物園全票60元，優待票30元，學齡前兒童（6歲以下）還不用收費，根本超佛心，「簡直是便宜到不像在台灣，縱使漲到120元，我還是覺得超級便宜，至少對於我這種有小孩的父母來說，簡直是CP值爆表」。

貼文一出，掀起網友討論，「這麼優秀的動物園還走馬看花，真的別來了」、「台灣動物園門票太便宜了」、「木柵動物園真的神便宜，去過私人動物園就知道，又小又貴，120元還是便宜」、「木柵真的有夠划算，門票搭貓纜還還有折扣」、「真的值得調整價格，60元根本超佛心好嗎」、「動物園認真看，花上一天都不夠」、「120元逛一天夠本了吧」。

據了解，台北市立動物園今年2月傳出全票票價將從60元，擬漲至120元。但議員質疑問卷內容為「誘導式提問」缺乏專業，且103年到110年期間，僅3年有出現短收，歲出皆有賸餘，與入不敷出的說法有所出入。對此園方表示，目前已暫緩調漲。

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