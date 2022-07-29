防疫獎金入帳！護理師見「2位數金額」哭了　網：連雞排都買不起

▲原PO貼出交易明細的截圖。（圖／翻攝自PTT）



記者施怡妏／綜合報導

本站日前報導《守台灣2年！護理師收「防疫獎金」曬帳戶圖 金額曝眾傻：有夠慘》，一名護理師透露，兩個月共領到1萬4800元的防疫獎金，許多網友傻眼「太少了吧！」沒想到這名醫護人員領得更少，竟然只有新台幣67元，「已經不知道是鴨蛋的同事比較可悲還是我的了」，貼文掀起討論。

該名醫護人員在PTT發文，久違的又有防疫獎勵入帳，打開一看竟然只有新台幣67元，「還以為是哪個同事欠我飲料錢匯過來的」，他向好友分享此事，對方還問「是不是少1-2個0」，看到僅有2位數的獎金數字讓他很無力。

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他貼出交易明細，帳務日期為7月28日，摘要寫著「防疫獎勵」，金額則是台幣67.00元，「已經不知道是鴨蛋的同事比較可悲還是我的了，連一顆蛋黃酥界的愛馬仕都買不起」、「比0元還無言」。

▲有網友認為匯款時間很怪，原PO回應「我的薪水都半夜入帳」。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，網友們直呼扯，「雞排都買不起吧」、「醫護不是防疫英雄，小黃才是」、「小數點的位置是不是錯了啊」、「還不如開計程車爽拿6萬」、「這到底怎麼算，為什麼你們拿那麼少」、「這什麼鬼啊，連一半基本時薪都不到」、「不忍直視」、「67塊是在侮辱人嗎」、「便當都買不起」。

不過，也有網友質疑，「之前都沒領過嗎？」「只給這一次？還是每天給一次67元？」「你不覺得時間怪怪的嗎？公家機關會在這時匯錢？」原PO則解釋，「我的薪水都半夜入帳」。

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