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獨／出事前還在專注檢查列車！　台鐵司機員慘死「同事慟難入眠」

▲▼台鐵死傷事故。（圖／記者游芳男翻攝）

▲台鐵宜蘭發生貨物列車撞死跨越軌道司機員死傷事故。（圖／記者游芳男翻攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵發生貨物列車撞死自家司機員憾事！昨一名接班貨物列車司機員跨越軌道接車，未料不幸遭另一列進站貨物列車撞死，據悉，該名接班吳姓司機員年約51歲，在同仁眼中工作認真，出事前一刻他還在月台用手電筒目視檢查貨物列車，因太過專注未留意來車發生憾事，讓其他司機員難過不已，昨夜都難以入眠。

台鐵昨晚8時30分左右傳出一列7556次貨物列車行駛進入宜蘭站時，撞上另一名在軌道上準備接班7557次貨物列車的司機員，由於該名接班司機員人接駛7557次貨物列車停靠第四股道，因第四股道沒有月台，該名司機員依規定可得從第三股道橫越到第四股道，未料卻遭疾駛而來的7556次貨物列車撞死，運安會初步了解發現司機員遺漏了指差確認、與車站取得通行確認。

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據悉，7557次貨物列車採雙駕駛，列車停在沒有靠月台的第四股，另一名司機員已經上車，吳姓司機員則在第三股道旁的月台末端手持手電筒檢查列車外觀和車下零件是否有脫落，經目擊者轉述，吳姓司機員身穿反光背心，手持手電筒檢查列車，由於太過專注，沒留意到一列貨物列車已經準備進站，一檢查完就從月台末端斜坡走入第三股，當時7556次貨物列車距離他僅有100多公尺，進站速度雖不到45公里，但因距離實在太近，司機員看到緊急剎車已來不及。

知情人士透露，該名吳姓司機員平常工作很認真和仔細，101年開始擔任司機員迄今已經超過10年，表現優秀，和同事相處也很好，也因此發生意外後，其他司機員都相當難過，昨天晚上難以入眠，吳姓司機員對火車有特別感情，從事自己喜歡的工作，未料卻這裡發生憾事。

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