台灣鯛入菜！台鐵7／29推「幸福蒲燒鯛魚」便當　開賣地點曝

▲台鐵7/29推「幸福蒲燒鯛魚」便當。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

為慶祝嘉義車站減法美學微改造完工啟用，台鐵7月29日起推出「幸福蒲燒鯛魚」期間限定便當，以「台灣鯛」為主菜，售價100元，限量在嘉義車站開賣；另8月5日起也會在高雄流行音樂中心海豚04館設置行動餐車銷售。

台鐵局表示，高雄鐵路餐廳陳佳雯營養師以「歡迎『回嘉』品嚐『原始』家鄉味」為便當設計主題，特別選用雲嘉南地區盛產的「台灣鯛」為主菜，日本人認為魚肉最為上乘者稱為「鯛」，「台灣鯛」在日本又稱為「泉鯛」，「台灣鯛」代表高品質之魚，適合作為喜慶場合的菜餚或遊子歸來的家宴，亦可傳達慶祝嘉義車站減法美學成果之意。

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台鐵說明，「幸福蒲燒鯛魚」便當以「輕食」料理保留食物的「原始」味道，呼應嘉義站減法美學「簡化到原始古蹟美麗的狀態」的改造理念。配菜也大量使用嘉義盛產之當地特色食材，歡迎「回嘉」品嚐滿載的嘉義「家鄉味」。

台鐵強調，主菜台灣鯛是台灣養殖漁產品的優良代表，尤其以雲嘉南地區為主要產區；台灣鯛脂肪含量低，是優質的蛋白質來源，營養價值高且無細刺，藉由在地食材融入，增添南北往來的旅客旅遊味蕾記憶。

「幸福蒲燒鯛魚」便當預計7月29日起至8月14日止，每日中午自11時40分及傍晚自16點整在嘉義車站前台鐵便當店限量開賣，8月5日開展「2022台灣文博會在高雄」登場，台鐵也將在高雄流行音樂中心海豚04館設置「台鐵便當行動餐車」，8月5日起販售「幸福蒲燒鯛魚」至8月14日止，每份售價100元。