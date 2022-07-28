花了近9小時！焊軌車出軌搶通了　7100人遭延誤！退費規定曝

▲焊軌車出軌，台鐵上午11時46分搶通。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(7/28)凌晨3時焊軌車出軌，高雄=新左營間單線運轉將近9小時終於搶通，中午11時46分恢復雙線行車，台鐵統計至11時已超過35列車延誤，旅客7100人受影響，台鐵致歉並宣布誤點超過45分鐘可退費或兌換乘車票。

台鐵今凌晨3時於新左營=高雄間東正線K402+500處施工，焊軌機進行焊軌工程，未料竟發生焊軌機2軸出軌事故，導致高雄=新左營間以西正線單線雙向通行，上午11時46分完成搶通恢復雙線通車。

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據了解，該起出軌事故疑似委外廠商作業時扣件打掉太多影響鋼軌束制率較差，移動焊軌機時出軌，事故原因已由台鐵運安處啟動調查，若確認是廠商作業疏失，台鐵將依合約求償。

▲台鐵焊軌車出軌。（圖／讀者提供）

台鐵表示，該起出軌事故已於上午11時46分完成搶修，恢復雙線行駛；統計至上午11時止，本事故影響列車延誤共計35列次累積誤點538分，旅客7100人受到影響。

台鐵指出，列車延誤造成旅客不便，台鐵局謹致歉忱；對號列車晚點超過45分鐘，旅客可於1年之內至各站辦理全額退費；持用非對號列車車票旅客運送遲延45分鐘以上，可於1年

之內免費憑原票兌換同級同區間乘車壹次；持用電子票證旅客運送遲延45分鐘以上當次乘車免扣款；定期票延長使用期限壹日。