育兒津貼加碼到5千！8月新制一次看　4歲↑國道客運強制繫安全帶

▲8月起育兒津貼提高至5000元以上。（圖／記者李毓康攝）



生活中心／綜合報導

8月起多項攸關民生、教育、交通與生活新制度實施，第一胎育兒津貼提高到新台幣5000元，第二、三胎以後也會調升；公共化、準共幼兒園學費則相應調降。高中每週實施全校集合活動至多一天，學生在第一節課前到校即可，早自習時間可自主運用，該時段與第八節皆不得考試。《東森新媒體ETtoday》為讀者整理8月新制一次看。

►「0至6歲國家一起養」，育兒津貼調升、公共化、準公共幼兒園學費相應調降

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8月起後，家長自己帶孩子、送托保母或讀私幼，且符合綜合所得稅稅率未達20%等申領條件，第一胎每月可以領5000元，第二胎為6000元，第三胎以上7000元。

就讀公立、非營利、準公共幼兒園相對應的學費減免。第一胎幼兒就讀公立幼兒園，原本學費上限為每月1500元，8月起調降為1000元；就讀非營利幼兒園，原本學費上限為2500元，8月起調降為2000元。

▲育兒津貼調升到每月5千元，預估估45.9萬幼兒受惠。（圖／教育部提供）

►4歲以上乘客搭乘遊覽車、客運上國道或快速道路強制繫安全帶

▲8月起4歲以上民眾搭客運、遊覽車上快速道路與國道須繫安全帶。（圖／資料照）



滿4歲民眾搭乘遊覽車、客運上國道或快速道路，8月起強制繫安全帶，宣導期至11月30日，12月起違規罰乘客3000到4500元，駕駛若沒有告知則將重罰6000元。

《道路交通管理處罰條》修正，明定4歲以上乘客搭乘大客車須繫安全帶，違反規定可處3000到6000元，另駕駛人未善盡告知責任，加重2倍罰款至6000元，若有告知可免責。

此外，若遊覽車或客運行駛一般公路或地方道路，大客車駕駛人自身沒有繫安全帶，罰款將從1500元提高至2000元。

►高中每週朝會最多一次「早自習不得考試」



新學年度起，高中每週至多實施全校集合活動一天，學生在第一節課前到校即可，且不得考試，第八節也一樣不得考試，學生一週有四天可自主運用。

國教署指出，依照十二年國民基本教育課程綱要總綱（總綱）規定，學習結束為每週35節，其中包含必修與選修課、團體活動及彈性學習時間，每日排課以七節為主，學校有特殊需求，應提報主管機關許可後實施，而除了早自習，第8節同樣不可以舉行考試。

►台鐵恢復全部列車行駛



▲8月起台鐵恢復全部列車行駛，8月5日起加開東部幹線新自強號5列次。（圖／台鐵提供）



疫情趨緩，台鐵8月1日起恢復全部列車行駛，並自8月5日起加開東部幹線新自強號5列次，以EMU3000型新美學城際列車行駛。台鐵表示，因疫情緩和，乘務人員確診及居家隔離人數逐漸減少，8月1日起恢復全部列車行駛，原莒光號82次及81次團體列車，改為不定期行駛。

因應暑假期間東部地區旅運需求，自8月5日起至8月29日止，逢週五至週一加開台北—花蓮間及台北—台東間新自強號共5列次。

►異位性皮膚炎健保生物製劑擴大給付青少年

青少年治療中重異位性皮膚炎使用生物製劑納入健保給付。生物製劑對於異位性皮膚炎雖有療效但須自費，無法讓所有的病友受惠。8月起，新增給付生物製劑於12至18歲的青少年中重度異位性皮膚炎，並調整成年病友申請資格，疾病嚴重度從重度放寬至中重度，可造福更多病友。

使用傳統藥物長期治療異位性皮膚炎，會有肥胖和長不高副作用。臺灣皮膚科醫學會發言人黃毓惠表示，生物製劑就像目標精準的導彈，準確抑制會引發第二型發炎反應的介白素-4、介白素-13，在副作用相對低的情況下，改善中重度異位性皮膚炎病友症狀

異位性皮膚炎是一種全身性發炎疾病，青少年病友常會因為極度的搔癢嚴重影響睡眠與生活品質，且隨著病症惡化與持續時間變長，對生長發育和課業造成不良影響。

►禁漁期禁捕售抱卵母蟹，違者最重罰15萬元

新修正《沿近海漁船捕撈蟳蟹類漁獲管制措施》8月起實施，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹、善泳蟳捕撈甲殼寬提高1公分；抱卵母蟹禁止捕撈期延長2個月，禁捕的小蟹及禁漁期的抱卵母蟹均不得販售，違反者最高可罰15萬元。

8月1日起，鏽斑蟳、紅星梭子蟹、遠海梭子蟹捕撈甲殼寬從原來8公分提高至9公分、善泳蟳甲殼寬從原來6公分提高至7公分；抱卵母蟹禁止捕撈期由原來8月16日至11月15日延長為8月1日至12月31日。漁業署表示，除加強源頭捕撈管理，新增市場端管制，未達採捕甲殼寬的蟳蟹及禁捕期間的抱卵母蟹，均不得販售。

▲抱卵母蟹。（圖／翻攝自Facebook／鄭同僚）

►宜蘭擴大禁菸區域，違者最重罰1萬元

宜蘭縣8月1日起縣轄內連鎖超商及咖啡店騎樓全面禁止吸菸與電子煙，違者最高處新台幣1萬元罰鍰。

宜蘭縣衛生局指出，縣內除既有的禁菸區外，連鎖便利商店及咖啡店的騎樓及庇廊，8月起全面禁菸，連電子煙也不能抽，共計254處。民眾若在這些場域違規吸菸，將依菸害防制法規定，處新台幣2000元以上、1萬元以下罰鍰。