高雄婦開小貨車鳳山訪親友　卻在萬巒鳳梨田拋錨！警急救援

▲內埔警分局佳佐派所員警助陳婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市前鎮區陳姓婦人，駕駛自小貨車到鳳山欲姪子家，不料車子卻開到屏東縣萬巒鄉一處鳳梨田拋錨，民眾發現報警，內埔警方趕到，看到她驚惶失措、精神不濟，調查後得知她被家人通報為失蹤人口，趕緊聯絡她的家人帶回。

內埔警分局佳佐派出所26日受理110報案，稱在萬巒鄉武潭往佳平方向產業道路旁有車禍，警方立即趕往處理，發現71歲的陳姓婦人車輛故障拋錨於鳳梨田內，員警見狀立即關懷協助檢並視其有無受傷。經了解駕駛陳婦為本所受理協尋的失蹤人口，警方隨即通知家屬並協助撤銷協尋。

經了解，陳婦於25日下午駕駛貨車，由高雄前鎮出發欲往鳳山姪子家，未料竟開到萬巒武潭往佳平的的產業道路，車輛拋錨於鳳梨田，她電話聯繫女兒並報警請求協助，後來因沒電自動關機而無法聯繫，家人報警協尋未果。

26日車輛被發現拋錨在該鳳梨田邊，警方趕往了解才知她是為失蹤人口，出現驚恐失措及精神不濟現象，但沒有外傷，隨即將其帶返所內休憩，並通知家屬到所協助撤銷協尋。她及其女兒對於警方的熱心協助與關懷一再道謝。

內埔警分局長莊順智肯定佳佐所同仁認真執勤並熱心助人精神，值得同仁學習，並提醒民眾，家中若有失智長者，應隨時注意其動態，若發生失蹤情事，可請警方幫忙協尋，確保長輩人身安全。