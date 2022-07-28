　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄婦開小貨車鳳山訪親友　卻在萬巒鳳梨田拋錨！警急救援

▲內埔警分局佳佐派所員警助陳婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲內埔警分局佳佐派所員警助陳婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市前鎮區陳姓婦人，駕駛自小貨車到鳳山欲姪子家，不料車子卻開到屏東縣萬巒鄉一處鳳梨田拋錨，民眾發現報警，內埔警方趕到，看到她驚惶失措、精神不濟，調查後得知她被家人通報為失蹤人口，趕緊聯絡她的家人帶回。

▲內埔警分局佳佐派所員警助陳婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

內埔警分局佳佐派出所26日受理110報案，稱在萬巒鄉武潭往佳平方向產業道路旁有車禍，警方立即趕往處理，發現71歲的陳姓婦人車輛故障拋錨於鳳梨田內，員警見狀立即關懷協助檢並視其有無受傷。經了解駕駛陳婦為本所受理協尋的失蹤人口，警方隨即通知家屬並協助撤銷協尋。

經了解，陳婦於25日下午駕駛貨車，由高雄前鎮出發欲往鳳山姪子家，未料竟開到萬巒武潭往佳平的的產業道路，車輛拋錨於鳳梨田，她電話聯繫女兒並報警請求協助，後來因沒電自動關機而無法聯繫，家人報警協尋未果。

26日車輛被發現拋錨在該鳳梨田邊，警方趕往了解才知她是為失蹤人口，出現驚恐失措及精神不濟現象，但沒有外傷，隨即將其帶返所內休憩，並通知家屬到所協助撤銷協尋。她及其女兒對於警方的熱心協助與關懷一再道謝。

內埔警分局長莊順智肯定佳佐所同仁認真執勤並熱心助人精神，值得同仁學習，並提醒民眾，家中若有失智長者，應隨時注意其動態，若發生失蹤情事，可請警方幫忙協尋，確保長輩人身安全。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光
20多歲時尚妹吃霸王餐！　大嗑文華東方2.7萬付不出開溜
托嬰中心3月大女嬰呼吸中止　缺氧30分鐘死亡
剝皮店海削酒客賺千萬！清一色女大生　紅牌兼賣原味內褲月收10
快訊／潤泰雙雄改會計計算方式！　採公允價值
快訊／偷拍性愛片！　陸軍航特部少校遭憲警入營拘提
快訊／午後雷雨來了！　6縣市「大雨特報」
快訊／柯以柔終於離婚成功！　等4年半「配偶欄空了」
擔心上司陳明通秋後算帳？　余正煌律師：相信長官知所進退

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

高雄婦開小貨車鳳山訪親友　卻在萬巒鳳梨田拋錨！警急救援

西螺福興宮「封鐘鼓」　尊重好兄弟...體現悲天憫人精神

2022仲夏藝文季「紙風車三國奇遇」30日登場

用科技種出友善環境木瓜　南投名間二代青農獲選產銷履歷達人

新北聯合海葬再啟航！高齡夫妻攜手長眠大海　遺願曝有洋蔥

雙北製茶技術競賽！馬拉松式比拚真功夫　侯友宜夜訪新北茶師

2022龍潭愛樂管弦樂團「客湛俄羅斯」音樂會　為烏克蘭祈福！

桃市府與航空城區段徵收工程10家營造廠商　簽署「安全伙伴宣言」

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

高雄婦開小貨車鳳山訪親友　卻在萬巒鳳梨田拋錨！警急救援

西螺福興宮「封鐘鼓」　尊重好兄弟...體現悲天憫人精神

2022仲夏藝文季「紙風車三國奇遇」30日登場

用科技種出友善環境木瓜　南投名間二代青農獲選產銷履歷達人

新北聯合海葬再啟航！高齡夫妻攜手長眠大海　遺願曝有洋蔥

雙北製茶技術競賽！馬拉松式比拚真功夫　侯友宜夜訪新北茶師

2022龍潭愛樂管弦樂團「客湛俄羅斯」音樂會　為烏克蘭祈福！

桃市府與航空城區段徵收工程10家營造廠商　簽署「安全伙伴宣言」

跟綠色說再見！　雪碧將全面改成「透明瓶身」　背後原因曝光

補助患者交通費+贈手持超音波儀　扶輪傳愛雲林「響應根除C肝」

逆風廝殺林智堅！網讚「余正煌猶如荊軻刺秦」：請收下我的膝蓋

南消六大隊強化指揮搶救　辦理消防安全設備訓練

16金14銀29銅！新竹縣全中運史上最佳成績　喜迎明年主辦　

林志穎動刀「鈦合金板固定手臂」　痊癒時間曝光：須搭配復健追蹤

新竹球場害林哲瑄肩傷開刀　改善小組今拍板4大改善方向

楊祐寧補辦婚宴「前世情人」超high　最頭痛「排座位」

多事之秋！撞死司機員又出軌　交長：不會對台鐵改革灰心

先探／反彈劇本第二章 萬五初上

萌到翻❤6歐告圍一圈爽喝奶！ 下秒全體「魔性轉圈圈」網笑翻

地方熱門新聞

愛愛被嫌口臭、刷牙吐血罹癌？醫師傻眼：牙周病啦

雲林斗六圓環人車清空　街上驚現萬安45號奇景

棒委會勘新竹球場　紅土區、草皮還要修

盧秀燕首度開議缺席原因曝　腿部血塊堆積嚴重進手術3小時清血塊　

女登山客扭傷困能高山南峰　黑鷹直升機救援

抗癌5年仍無力挽回　癌末女舉辦生前告別式

萬安演習來了　東部地區7/28注意警報聲

航空城區徵工程10廠商　簽署安全伙伴宣言

龍潭愛樂管弦樂團音樂會　為烏克蘭祈福

余正煌發聲明　賴香伶批林智堅以謊圓謊

執行署台南分署法拍會8/2登場

基隆4.5億田徑場　被爆豆腐渣爛尾

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

台南地院國民法官模擬法庭開庭

更多熱門

相關新聞

遭值勤救護車撞上　基隆女騎士腦出血昏迷

遭值勤救護車撞上　基隆女騎士腦出血昏迷

基隆26日晚間7時許發生救護車與機車女騎士碰撞意外！當時救護車載著病患前往醫院，右轉時卻撞上騎車直行的55歲連姓婦人，意識不清緊急送醫，至今仍在昏迷中。至於肇事原因還有警方調查釐清。

她腳軟倒斑馬線　女警三角錐防二度傷害

她腳軟倒斑馬線　女警三角錐防二度傷害

包庇長青巷私娼寮涉貪污　3現、退職官警羈押禁見

包庇長青巷私娼寮涉貪污　3現、退職官警羈押禁見

即／疑包庇私娼寮　屏東3現任、退休警遭聲押

即／疑包庇私娼寮　屏東3現任、退休警遭聲押

四川36歲警持槍行兇致3死2傷 當地公安懸賞44萬元緝兇

四川36歲警持槍行兇致3死2傷 當地公安懸賞44萬元緝兇

關鍵字：

內埔警察鳳山婦人鳳梨田莊順智

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

鬼門開「3類人注意了」　尤其屬虎：加倍小心

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

高雄阿嬤對戰30秒　她超狠一擊讓對手倒地

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

庾澄慶現身婚禮獻唱　掀賓客暴動

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面