3現、退職官警羈押禁見！涉貪包庇長青巷私娼寮　前管區遭免職

▲內埔警分局一組林姓前組長 。（圖／取自林臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署會同警政署、屏東縣政府警察局督察科偵辦內埔鄉長青巷私娼寮案，檢方訊後向法院聲押禁見3名現、退休員警及1名業者於27日獲准，縣警局隨即召開考紀會，對利姓現職警員程姓警員報請免職，從重追究相關人員考核監督不周責任。

縣警局表示，由於目前員警涉案期間尚未確認，所以考監責任如何追究目前無法定論，但強調現、退休人員任職期間的督考人員責任一律追究到底。

屏東地檢署偵辦內埔警分局員涉嫌包庇內埔鄉長青巷私娼寮，指揮廉政署南調組、警政署政風室、縣警局督察科人員進行調查，共搜索18處相關人員處所，帶回已退休的一組前林姓組長及退休利姓承辦警員及程姓警備隊員(時任龍泉派出所)及程姓業者等共22人，27日訊後以林前組長3人涉嫌違反貪污治罪條例第四條，違背職務行為期約或收受賄賂或不正利益罪嫌重大，所犯為五年以上之重罪，3人與程姓業者有湮滅證據、串證之虞，向法院聲押禁見林、利、程3名現、退休員警及一名程姓業者獲准，另名王姓業者10萬交保。

屏東縣政府警局長劉印宮獲悉至表痛心及震怒，指示立即召開考績會，決議將程員報請免職，並從重追究相關人員考核監督不周責任。

而內埔警分局對長青巷的私娼寮事件，採取每天派遣站崗、守望勤務，每週進行妨害風化臨檢一次，每月至少有一件查獲違法性交易案件；禁止員警與業者接觸，全力杜絕風紀衍生弊端。