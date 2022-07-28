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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

如興案15億納稅人血汗錢丟水裡　黃國昌嘆：4年前揭弊在野黨無動於衷

▲▼ 黃國昌（圖／記者劉昌松攝）

▲黃國昌。（圖／記者劉昌松攝）

記者杜冠霖／台北報導

牛仔褲代工大廠如興（4414）陷入重大財務危機，最大股東國發基金慘淪冤大頭，2017年砸近15億元認購現增，握有9.77％股權，但之後如興就爆出弊案，股價一路跌到每股不到4元。對此，立委黃國昌感嘆，自己4年前揭發此案時，最大在野黨無動於衷，明天沒意外法院將發布對陳仕修的通緝令，「但人早就跑了，沒有太大意義，倒楣的依舊是人民。」

如興成立於1977年，不僅是台灣老牌成衣廠，更是全台甚至世界最大牛仔褲加工廠。如興於2015年9月公布，以不超過3億8760萬元價格，收購JD Holdings公司旗下，持有大陸牛仔褲代工廠玖地全部股權的JD BVI公司，及另家子公司Tooku BVI。

時任董事長陳仕修為籌措併購款項，決議向金管會辦理現金增資，透過發行新股總募資金達124億6000萬元。為求過關，陳仕修等人一方面隱匿JD BVI出售虧損嚴重的子公司，藉此美化預期財報，又向金管會說明，併購時只要先付頭期款，其餘部分等獲利和績效達到預期後再分期給付，以騙過金管會，順利辦理增資，最終募得130億2000萬元，同時使如興損失折台幣3億7258萬餘元，時任立委黃國昌曾踢爆這起弊案。

檢方在2021年8月27日依違反《證交法》特別背信罪，起訴陳仕修、財會部副總徐仲榮、法務及投資經理黃詩萍等3人。如興隨後在11月21日發布重大訊息表示，董事長陳仕修解任，由國聯創業投資管理（股）公司董事長張水江出任新董座。

黃國昌表示，自己心中百感交集，4年前自己揭露這起弊案，不斷提出具體事證，要求國發會處理，「令人憤怒的是，國發會在面對自己人暗助下所捅出的婁子，極力護航到底。當時，在國會中有35席的最大在野黨，無動於衷，不發一言。」

黃國昌指出，而今，當如興財務陷入難以挽回的局面，股價無量下跌，不僅國發基金投入的納稅錢付之一炬，更有眾多小股民因而受害，「KMT終於想起立委的監督職責，終於醒了。明天，沒有意外法院將發布對陳仕修的通緝令，但人早就跑了，沒有太大意義。」

對於如興案，黃國昌批評，當初決策的人，該負責任的人，迄今還是繼續龜縮。一如往昔，「最後倒楣的，依舊是人民。」

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關鍵字：

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