在地創生加入宗教文化　嘉義市家將表演社區呈現

記者翁伊森／嘉義報導

2022年你抵嘉創啥─創世代交心派對，嘉義市政府辦理地方創生交流小聚，搭建聚會平台，讓創生團體或民眾透過小聚，進行跨領域及議題的交流與串聯，激盪出創生議題的更多可能性。日前創生進香團「保庇我啥 Bobi Workshop」將議題帶進社區場域，有別以往的單純講座，設計了實際體驗，並搭配廟口開講，創造了特別的議題激盪現場。

地方創生包含地、產、人三大元素，深厚的在地DNA將成為地方發展的重要根基。嘉義市過往是「家將窟」，原本就存在常民生活之中，但面臨現代化諸多的挑戰，家將文化的傳承有其困難與瓶頸，需要有新的方式來進行轉譯及擴散，此次透過在地鎮北宮隍義堂什家將堂主林懷軒與文化刊物《新莊騷》地方誌企劃Amber，進行一場南北宮廟文化的跨域交流。

活動為了讓參與者能直搗宮廟文化的核心，由堂主林懷軒引領參與者進入廟宇，進行什家將文化的解說，並實地出將，文武差舉手投足間，除了彰顯家將的神威與莊嚴之外，更讓現場的民眾感受到家將們的用心投入。接續也帶領民眾一同拿起羽扇，體驗家將出軍行進的身段與步伐，進一步理解家將文化。

最後以義興閣「廟口布袋戲貨車舞臺」作為戶外放映的協力，開啟兩位講師的座談分享。關於家將文化所面臨的歧視與困境，堂主林懷軒道出許多家將傳承的難題，透過與《新莊騷》Amber的對談，描繪出未來可融入體驗、結合表演藝術，或是舉辦文化節慶活動、將家將文化轉為IP內容等諸多的可能性。

透過創意發想的新型態活動，可以讓傳統的家將文化有新一層的轉譯，並重新建立民間對於傳統文化的認知。除了傳統與創新的對話之外，也因為場域的有機發酵，吸引居民駐足聆聽，讓這場戶外座談的參與者能夠有如坐在廟口觀賞一齣野臺戲，輕鬆自在的聚在廟口交流、產生碰撞的火花，成為最在地的創生座談。