聚焦年輕選票！參選人掛看板　挺年底「18歲公民權」修憲公投

▲張嘉玲看板打出「我們一起挺18歲公民權！」。（圖／張嘉玲競選辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選，將併「18歲公民權」修憲公投舉行，在縣市長選戰混局中，已有議員參選人率先將目標放在年輕族群，當大家的看板還聚焦在大咖拉抬知名度的時候，民進黨新北市議員參選人張嘉玲，已在新北市中和環球商圈掛出大型看板，打出「民主前進挺18 我們一起挺18歲公民權」口號，與選舉結合，吸引年輕人選票。張嘉玲表示，18歲，在世界9成以上的國家已享有公民權，美國、英國、德國、日本等國家的年輕人可以，相信台灣的年輕人也可以。

針對年底「18歲公民權」修憲案，張嘉玲認為，通過此修憲案，可以讓更多年輕人有意願及機會參與公共事務，也能帶動社會各個領域的進步。張嘉玲說，「18歲，在世界九成以上的國家已享有公民權，美國、英國、德國、日本等國家的年輕人可以，我們相信，台灣的年輕人也可以！」

張嘉玲指出，雖然18歲的青年已有許多法定義務，卻必須等到20歲才能有投票權，23歲才能有被選舉權，權利義務十分不對等。張嘉玲補充，2022年11月26日為我國史上首次修憲交由公民複決，盼「18歲公民權」修憲案能通過，實踐民主精神、賦予青年參與選舉的基本權利，落實世代正義。

立法院院會3月25日通過「18歲公民權」修憲案，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，依照《憲法增修條文》規定，修憲案仍待公告半年後再經公民投票複決，才算通過。倘若年底修憲成功，將是1947年制憲以來第8度修憲，而待2024年總統及立委大選時，年滿18歲、估約42萬名首投族將可參與投票。