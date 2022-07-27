　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

聚焦年輕選票！參選人掛看板　挺年底「18歲公民權」修憲公投

▲▼張嘉玲看板打出「我們一起挺18歲公民權！」。（圖／張嘉玲競選辦公室提供）

▲張嘉玲看板打出「我們一起挺18歲公民權！」。（圖／張嘉玲競選辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

年底九合一大選，將併「18歲公民權」修憲公投舉行，在縣市長選戰混局中，已有議員參選人率先將目標放在年輕族群，當大家的看板還聚焦在大咖拉抬知名度的時候，民進黨新北市議員參選人張嘉玲，已在新北市中和環球商圈掛出大型看板，打出「民主前進挺18　我們一起挺18歲公民權」口號，與選舉結合，吸引年輕人選票。張嘉玲表示，18歲，在世界9成以上的國家已享有公民權，美國、英國、德國、日本等國家的年輕人可以，相信台灣的年輕人也可以。

針對年底「18歲公民權」修憲案，張嘉玲認為，通過此修憲案，可以讓更多年輕人有意願及機會參與公共事務，也能帶動社會各個領域的進步。張嘉玲說，「18歲，在世界九成以上的國家已享有公民權，美國、英國、德國、日本等國家的年輕人可以，我們相信，台灣的年輕人也可以！」

張嘉玲指出，雖然18歲的青年已有許多法定義務，卻必須等到20歲才能有投票權，23歲才能有被選舉權，權利義務十分不對等。張嘉玲補充，2022年11月26日為我國史上首次修憲交由公民複決，盼「18歲公民權」修憲案能通過，實踐民主精神、賦予青年參與選舉的基本權利，落實世代正義。

立法院院會3月25日通過「18歲公民權」修憲案，明定中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，依照《憲法增修條文》規定，修憲案仍待公告半年後再經公民投票複決，才算通過。倘若年底修憲成功，將是1947年制憲以來第8度修憲，而待2024年總統及立委大選時，年滿18歲、估約42萬名首投族將可參與投票。

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
快訊／台大駁回蘇宏達迴避案！林智堅律師：將提起覆決確保程序正
正妹主播爆開房間2hrs！　不滿被指「肉食」發聲了
史詩級崩盤要來了！傳奇投資者警告：許多股票將暴跌70~90%
快訊／桃園議員參選人服務處外「驚傳槍響」　保時捷遭開6槍
狂拍200張！網紅女友「嫌拍照技術差」直接分手　他轟：奶大心
林智堅要求蘇宏達迴避！遭台大駁回「原因曝光」
少女看完《人肉農場》！要男大生讓她體驗灌精　完事反告性侵
LINE對話曝！余正煌「真拷貝」3字爆暗黑玄機　網一看懂了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台大駁回蘇宏達迴避案　林智堅將提覆決：確保程序正義

陳時中轉戰北市換形象　蔡壁如：一下從油膩老頭變成魅力熟男

台大駁回蘇宏達迴避案！林智堅律師：將提起覆決確保程序正義

酸柯文哲「沒有擔當」　陳時中自豪擁有魄力和能力

林智堅競辦控藍營「伸政治髒手」！李明璇傻眼：國民黨抄你論文？

聚焦年輕選票！參選人掛看板　挺年底「18歲公民權」修憲公投

柯文哲逼講政見　陳時中嗆「我來做就好」：哪有市長逼市民教？

捲林智堅論文門！余正煌聲明無抄襲　他批刷新三觀：陳明通已不適任

蔡正元嗆「千歲爺」　陳時中：年齡不是問題「服務熱忱最重要」

何志偉酸蔣萬安很認真有想法　「繼續做好立委工作就好」

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

台大駁回蘇宏達迴避案　林智堅將提覆決：確保程序正義

陳時中轉戰北市換形象　蔡壁如：一下從油膩老頭變成魅力熟男

台大駁回蘇宏達迴避案！林智堅律師：將提起覆決確保程序正義

酸柯文哲「沒有擔當」　陳時中自豪擁有魄力和能力

林智堅競辦控藍營「伸政治髒手」！李明璇傻眼：國民黨抄你論文？

聚焦年輕選票！參選人掛看板　挺年底「18歲公民權」修憲公投

柯文哲逼講政見　陳時中嗆「我來做就好」：哪有市長逼市民教？

捲林智堅論文門！余正煌聲明無抄襲　他批刷新三觀：陳明通已不適任

蔡正元嗆「千歲爺」　陳時中：年齡不是問題「服務熱忱最重要」

何志偉酸蔣萬安很認真有想法　「繼續做好立委工作就好」

台大駁回蘇宏達迴避案　林智堅將提覆決：確保程序正義

美國指控中國試圖「滲透聯準會」　趙立堅痛批：被迫害妄想症

陳時中轉戰北市換形象　蔡壁如：一下從油膩老頭變成魅力熟男

台大駁回蘇宏達迴避案！林智堅律師：將提起覆決確保程序正義

防歧視再度上演　紐約籲世衛重新命名猴痘

酸柯文哲「沒有擔當」　陳時中自豪擁有魄力和能力

林智堅競辦控藍營「伸政治髒手」！李明璇傻眼：國民黨抄你論文？

捲入促轉條例修法詐騙案　前立委張碩文主動赴調查局說明

阿爆＆Brandy解散18年...為她宣告合體！　唱完竟喊：後悔合作了

放火燒死13人的被告可判死刑嗎？　台南地院國民法官模擬法庭開庭

騎士情侶等紅燈「揉乳30秒」畫面曝光！網笑：手法像麵包師傅

政治熱門新聞

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

林智堅道歉林哲瑄一句話犯大忌？　他：真的巴比Q

快訊／余正煌出來了！　談林智堅論文門案「本人未有任何抄襲情事」

林哲瑄受傷整季恐報銷！林智堅發表最新回應

余正煌聲明沒有抄襲　林智堅競辦：國民黨停止伸政治髒手

新竹「地獄球場」被罵爆　王浩宇開嗆了

林智堅「願負擔手術復健費」　他提1傳奇打臉

李妍慧辭中華大學董事　校方證實

「林智堅民調已輸張善政」　民進黨自家人喊：傷到整個北部選情

做好功課再來！他怒打臉　柯志恩喊蓋第2條過港隧道

林靜儀繳清490萬房貸　存款暴增超過244萬

余正煌稱未抄襲　她：一棒打死了林智堅

余正煌LINE對話曝！　「真拷貝」3字爆暗黑玄機

更多熱門

相關新聞

柯文哲逼講政見　陳時中嗆「我來做就好」

柯文哲逼講政見　陳時中嗆「我來做就好」

台北市內湖區塞車問題長年未解，民進黨台北市長參選人陳時中日前稱，如果前一棒覺得沒救了，「換人做做看，把交通救起來」。對此，台北市長柯文哲今（27日）受訪酸，「不是要選了才在蒐集問題，太低路（台語：低能）了，從今天起我就逼你講政見」；陳時中則回應，現在柯是市長，應該說明給市民聽，哪有逼著市民教他怎麼做？

蔡正元嗆「千歲爺」　陳時中：年齡不是問題

蔡正元嗆「千歲爺」　陳時中：年齡不是問題

何志偉酸蔣萬安很認真　繼續做好立委就好

何志偉酸蔣萬安很認真　繼續做好立委就好

民進黨拚插旗苗栗　柯建銘出任徐定禎競總主委

民進黨拚插旗苗栗　柯建銘出任徐定禎競總主委

盧秀燕腳傷遭蔡其昌支持者嘲諷　游淑慧嘆：選舉還是要有人性

盧秀燕腳傷遭蔡其昌支持者嘲諷　游淑慧嘆：選舉還是要有人性

關鍵字：

張嘉玲18歲公民權2022九合一大選

讀者迴響

熱門新聞

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

女團Pikacream5天解散？

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

李燕爆聲帶動手術！　2原因下車《一家團圓》

快訊／陳柏惟在美國結婚　愛情長跑女方身分曝光

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面