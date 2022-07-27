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何志偉酸蔣萬安很認真有想法　「繼續做好立委工作就好」

▲▼ 蔣萬安發言人團發布記者會-蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安 。（圖／記者黃克翔攝）

記者林銘翰／台北報導

民進黨立委何志偉27日表示，國民黨台北市長參選人蔣萬安被提名超過2個月，至今沒有提出讓人印象深刻的政策及願景，蔣萬安是一個很有想法、很認真的立委，繼續做好立委的工作就好，他支持讓真正有魄力、有願景的民進黨台北市長參選人陳時中擔任首都市長，為台北市民服務。

何志偉下午在臉書以「兩個月的蔣萬安vs十多天的陳時中」為題發文說明，蔣萬安被國民黨提名至今已經2個多月，但是沒有讓人印象深刻的政策及願景，讓人對他的擘劃市政能力打個問號。

何志偉提及，蔣萬安除了缺席與外交專業息息相關的「美國獨立紀念日酒會」，對於青年、外交人才培育的「Model APEC」雖然遲到，但是總是比不到好，「蔣萬安從被提名至今已經2個多月，準備台北市長已久的蔣萬安，對於台北的願景、政見，是不是也還沒讓人看到呢？」

何志偉指出，經過他認真思考很久，簡單整體目前蔣萬安提出的政見，包括重陽敬老金調高到1500元；打造台北市成為寵物友善的城市，外加想要領養一隻貓；號稱很早就提出許多防疫建議，以及希望將台北市打造成真正育兒友善的城市，聲稱在立法院推動很多育兒政策。

何志偉說，看完這些真的沒有什麼記憶點，除了重陽敬老金的話題是老調重彈，「蔣萬安是一個很有想法、很認真的立委」，所以他繼續在立委的職務上、做好立委的工作就好，讓真正有魄力、對台北施政有願景的陳時中擔任首都市長。

何志偉表示，自己也是台北市民，他的這票力挺陳時中，但是蔣萬安身為台北市長的參選人之一，應該也要接受選民的檢驗，自己身為選民之一，就要對蔣萬安被提名至今，仍然未出現的政策，提出最深切、最誠懇的疑問，「蔣萬安委員，請問你今天要參選的是立委，還是市長呢？」

何志偉強調，陳時中從被提名至今，短短十多天，從一開始說出「責任來，我就扛。防疫是這樣，選舉也是這樣」，競選團隊也已經快速組織成軍，同時立即跟民進黨台北市議員結合，傾聽最基層的民意。

何志偉舉例，陳時中昨天很有魄力地說出「加強加快推動內湖捷運路網規劃、振興737商圈」等做法，讓人看到陳時中的執行力、擘劃市政願景的能力，未來他不只是一名防疫指揮官，相信會是稱職的首都規劃師。

何志偉批評，反觀蔣萬安先不說整體的市政願景、市政白皮書還沒看到，現在每天天氣炎熱，對於每天台北上下班通勤族最密切的議題，像是交通改善做法及政策，「你準備好了嗎？」

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