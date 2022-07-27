盧秀燕腳傷遭蔡其昌支持者嘲諷　游淑慧嘆：選舉還是要有人性

▲台中市長盧秀燕。（資料照／記者游瓊華攝）

記者蔡佩珈／綜合報導

台中市長盧秀燕27日因腳傷復發緊急取消預定行程，趕赴醫院檢查。台北市議員游淑慧指出，一名網友於民進黨台中市長參選人蔡其昌支持者LINE群貼出「網：年底就讓盧秘書，好好養傷、好好休息」圖片。她批評，當蔡其昌確診新冠肺炎，盧秀燕表達關心慰問，如今盧秀燕受傷，蔡其昌冷血以對，這樣要如何當父母官？

盧秀燕20日於臉書上傳「小腫腿」照片，只見右腳明顯腫脹發紅，腳踝處也凸起一大塊。她透露，因為疫情比平時更繁忙，右腳腫脹的狀況一直沒有放心上，直到20日下午安排檢查，才發現原來是前陣子跑行程中不小心跌倒，導致微血管破裂，故被醫生要求休息2天。盧秀燕腳傷27日復發，緊急取消原本預定行程，趕赴醫院檢查。

游淑慧在臉書發文貼出一張截圖，一名網友在蔡其昌支持者LINE群貼出「網：年底就讓盧秘書，好好養傷、好好休息」圖片，並表示「選舉還是要有點人性」。

▲一名網友於蔡其昌支持者LINE群貼出「網：年底就讓盧秘書，好好養傷、好好休息」圖片。（圖／翻攝自Facebook／游淑慧）

游淑慧表示，新竹市立棒球場讓職棒球員受傷，身為中華職棒會長的蔡其昌說以球員的安全為先，但盧秀燕因公腳傷，近日舊疾復發，蔡其昌支持者卻趁機酸言酸語和語帶詛咒，「蔡其昌和盧秀燕是台中鄉親，還是立法院多年的同事，他怎麼看待後援會支持者的言論？」

「蔡其昌確診，盧市長關心慰問；盧市長受傷，蔡其昌冷血以對。」游淑慧說，如果連基本的人情義理和同情心都沒有的人，要如何當父母官？蔡其昌會對市民有多少同理心和關心，台中市民覺得呢？

▼台北市議員游淑慧臉書貼文。（圖／翻攝Facebook／游淑慧）