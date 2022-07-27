網友砲轟「慶記之都」　盧秀燕抱腿傷喊話：不容治安重新受到挑戰

▲台中市長盧秀燕。（圖／市府提供）

記者詹宜庭／台北報導

台中潭子、大里接連在24日、26日發生槍擊案，釀成一死一傷悲劇，不少網友砲轟台中為「慶記之都」。對此，台中市長盧秀燕27日在臉書上發文表示，近期兩起槍擊案令市民心生不安，台中好不容易改善的治安，不容重新受到挑戰，將立刻請警方展開「肅槍專案」，擴大臨檢任務，強化治安。

對於近期發生兩起槍擊案，盧秀燕強調，台中好不容易改善的治安，不容重新受到挑戰，將立刻請警方展開「肅槍專案」，擴大臨檢任務，強化治安。目前洗車場的槍擊案已偵破，而另一案兇嫌，警力也正動員數百警力全面追緝，為家屬追正義、討公道。

「歹勢！腿傷又再復發了，得再次向市民請假了」，盧秀燕向民眾致歉，並表示，由於前陣子跑行程時不慎跌倒，右腳腫脹成「麵龜」，本以為過兩天就可以走動，不料腳傷復發，走訪行程加上開會久坐，還是造成右腿重新腫脹，「兩條腿一粗一細，連家人看了都搖頭。」

因此，盧秀燕說，希望市民多給自己一點時間治療腿傷，過程將透過視訊會議參與市政，並承諾很快就會回到最前線打拚，同時也喊話，「警察是治安工作的第一線，請市民給他們支持，市長會做警察的後盾。」

台中市警局指出，會透過「偵防並重」、「科技建警」及「警民合作」等多項措施，強力執行各項打擊犯罪策略，且為加強維護本市治安狀況，持續針對槍械、黑道幫派及各種暴力犯罪進行掃蕩。台中市26日起自辦自辦「肅槍專案行動」，積極查緝非法槍械、視各轄區治安狀況，針對治安顧慮場所或聯外道路等，編排高強度臨(路)檢相關勤務，強力預防及打擊不法、遏止各類犯罪發生，維護城市安全。