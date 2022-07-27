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高雄阿桑決鬥中！大街互毆拉扯路人全看傻　爆氣衝突原因曝光

記者賴文萱／高雄報導

高雄三民區今（27）日上午發生一起行車糾紛，只見2名阿桑在大街上互相拉扯爆衝突，火爆畫面讓一旁路人全都看傻眼。警方表示，因電動車突然從路口轉出，嚇到重機騎士，2人雖未發生碰撞，但後來卻發生拉扯，騎乘重機的女子表示將驗傷提告。

▲▼高雄阿桑決鬥中！大街互毆拉扯路人全看傻眼，衝突原因曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲高雄阿桑決鬥中！大街互毆拉扯路人全看傻眼。（圖／翻攝自記者爆料網）

今日上午7點19分，警方接獲民眾報案稱三民區熱河一街與龍江街口有行車糾紛，請求警方到場協助。當時2名阿桑在大街上互相拉扯，氣氛火爆，讓一旁路人都看傻了一眼。

▲▼高雄阿桑決鬥中！大街互毆拉扯路人全看傻眼，衝突原因曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲2人因行車糾紛發生糾紛，在大街上互相拉扯。（圖／翻攝自記者爆料網）

經警方了解，56歲的李姓女子騎乘電動自行車（頭戴紅色安全帽），自青島街左轉行駛熱河一街時，因未注意車前狀況，讓另一名騎乘普重機沿熱河一街直行的45歲李姓女子受到驚嚇（黃色外套女子）。

騎乘重機的李女將機車停下後，提醒騎乘電動自行車的李女應更小心謹慎，未料對方情緒不穩，便將她從普重機上拉下來，雙方因此發生糾紛互相拉扯。

▲▼高雄阿桑決鬥中！大街互毆拉扯路人全看傻眼，衝突原因曝光。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲騎乘重機的李女表示手腳有部分擦挫傷，將自行驗傷後，會再至派出所提告製作筆錄。（圖／翻攝自記者爆料網）

經員警現場協調，並告知雙方權利後，騎乘重機的李女表示手腳有部分擦挫傷，將自行驗傷後，會再至派出所提告製作筆錄。

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