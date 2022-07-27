獨／不是找插座！洗車場槍擊案現場直擊　被勸「這一句」故意找碴

記者許權毅／台中報導

台中大里洗車場槍擊案傳出是因「找插座」發生口角，進而演變成開槍事件。不過有知情人士指出，兇嫌一夥人早就有所準備，只是藉故找插頭來鬧事，主要就是不爽曾被對方勸「不要在營業場所拉K」，因此懷恨在心到洗車場鬧事，當時還將魏男先拖到店裡頭圍毆，現場浴室留下滿滿血跡，甚至桌腳都有未抹去的血漬，現場疑似還遭開槍一夥人毀滅證據、拔掉監視器。

▲台中大里槍擊案現場曝光，現場留下清理過的血漬。（圖／記者許權毅翻攝）



開槍主嫌31歲邱男26日深夜遭到警方逮捕。回顧事發當時，邱男開完槍後疑似從後門落跑，再駕車逃往屏東，同日晚間自以為「證據都被消滅」並未曝光身分，再回到大里七將軍廟拜拜，直接被埋伏的警方逮捕，在邱嫌身上起獲一把改造貝瑞塔手槍，槍枝來源仍在釐清當中。

▲案發現場桌腳疑似留下血跡。（圖／記者許權毅翻攝）



據悉，事發當下魏男父親正在與友人泡茶聊天，不料一夥人突然闖進休息室翻箱倒櫃，魏男父親認為並不熟識，應先告知較為尊重，一人回嗆魏男父親「要尊重什麼啦？」，才演變成口角衝突。

霧峰警方表示，該洗車場設有休息室，時常有人到此「討論鍍膜技術」，當天疑似是要打麻將。不過知情人士透露，該群人時常在此吸食K他命，疑似就是被規勸不爽懷恨在心，才故意來找碴。

▲魏男疑似被拖到廁所圍毆，毛巾還留下滿滿血跡。（圖／記者許權毅翻攝）



當天魏男回到現場了解衝突經過時，卻被對方至少8名以上人士圍毆，還一度把鐵門拉下來在裡頭狂揍魏男，導致他頭部、眼部也有重傷，爾後主嫌邱男先在大街上開槍，想對魏男父親友人不利，不料2發都射歪，還打到對面民宅車子上，接著轉身向魏男開1槍，射中其左側大腿，所幸魏男送醫後目前暫無大礙。

▲魏男在店外遭到邱嫌開槍，其餘兩發原本要朝魏男父親友人開，卻射歪。（圖／民眾提供）

霧峰警方今日召開記者會說明，開槍一夥8人與對方4人已全數到案，依照聚眾鬥毆罪嫌送辦，開槍主嫌邱男則另有殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例。警方也說明，經查後雙方均無特殊背景，一日內將開槍兇嫌查緝到案，展現警方維持社會秩序決心。

▲邱嫌26日晚間在大里七將軍廟前遭逮（合成圖／記者許權毅翻攝）

