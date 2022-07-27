　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／不是找插座！洗車場槍擊案現場直擊　被勸「這一句」故意找碴

記者許權毅／台中報導

台中大里洗車場槍擊案傳出是因「找插座」發生口角，進而演變成開槍事件。不過有知情人士指出，兇嫌一夥人早就有所準備，只是藉故找插頭來鬧事，主要就是不爽曾被對方勸「不要在營業場所拉K」，因此懷恨在心到洗車場鬧事，當時還將魏男先拖到店裡頭圍毆，現場浴室留下滿滿血跡，甚至桌腳都有未抹去的血漬，現場疑似還遭開槍一夥人毀滅證據、拔掉監視器。

▲▼台中大里槍擊案現場曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中大里槍擊案現場曝光，現場留下清理過的血漬。（圖／記者許權毅翻攝）

開槍主嫌31歲邱男26日深夜遭到警方逮捕。回顧事發當時，邱男開完槍後疑似從後門落跑，再駕車逃往屏東，同日晚間自以為「證據都被消滅」並未曝光身分，再回到大里七將軍廟拜拜，直接被埋伏的警方逮捕，在邱嫌身上起獲一把改造貝瑞塔手槍，槍枝來源仍在釐清當中。

▲▼台中大里槍擊案現場曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

▲案發現場桌腳疑似留下血跡。（圖／記者許權毅翻攝）

據悉，事發當下魏男父親正在與友人泡茶聊天，不料一夥人突然闖進休息室翻箱倒櫃，魏男父親認為並不熟識，應先告知較為尊重，一人回嗆魏男父親「要尊重什麼啦？」，才演變成口角衝突。

霧峰警方表示，該洗車場設有休息室，時常有人到此「討論鍍膜技術」，當天疑似是要打麻將。不過知情人士透露，該群人時常在此吸食K他命，疑似就是被規勸不爽懷恨在心，才故意來找碴。

▲▼台中大里槍擊案現場曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

▲魏男疑似被拖到廁所圍毆，毛巾還留下滿滿血跡。（圖／記者許權毅翻攝）

當天魏男回到現場了解衝突經過時，卻被對方至少8名以上人士圍毆，還一度把鐵門拉下來在裡頭狂揍魏男，導致他頭部、眼部也有重傷，爾後主嫌邱男先在大街上開槍，想對魏男父親友人不利，不料2發都射歪，還打到對面民宅車子上，接著轉身向魏男開1槍，射中其左側大腿，所幸魏男送醫後目前暫無大礙。

▲魏男在店外遭到邱嫌開槍，其餘兩發原本要朝魏男父親友人開，卻射歪。（圖／民眾提供）

霧峰警方今日召開記者會說明，開槍一夥8人與對方4人已全數到案，依照聚眾鬥毆罪嫌送辦，開槍主嫌邱男則另有殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例。警方也說明，經查後雙方均無特殊背景，一日內將開槍兇嫌查緝到案，展現警方維持社會秩序決心。

▲▼台中大里槍擊案現場曝光。（圖／記者許權毅翻攝）

▲邱嫌26日晚間在大里七將軍廟前遭逮（合成圖／記者許權毅翻攝）

►美國賣最好的「濾水壺」激殺5.9折！加贈濾芯7入，划算到爆

ET快訊
妹子怨吹不涼！「師傅連補10年冷媒」比新冷氣划算　網砲翻
阿美族揹工失聯11天亡　妹妹心碎發聲
大熱天打赤膊、沖冷水澡！　醫曝「5大危險消暑行為」
正妹主播不倫人夫籃球員「開房被抓包」！　她離職消失
獨／不是找插座！　他勸對方「一句話」遭圍毆開槍
蔡阿嘎參戰！　「14秒地獄片」酸爆新竹球場
快訊／2家「保經公司」遭撤照！　金管會公佈2大罪狀

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

要看女學生屁股的刺青　高中男師「表情淫邪」挨告判賠3萬

快訊／「陰涼」代價高！單車男堅持過馬路　不甩萬安警報恐罰15萬

男子獨攀八仙山迷路　渴到吐白沫喝尿求生...滑下溪谷獲救

借4萬賴帳還講閒話...蘆洲男當街被5人毒打擄走！警1小時內救人

阿美族新手揹工失聯11天亡！妹妹心碎發聲：哥哥的事是最好的警告

另類打卡！武嶺標示牌被貼滿貼紙　網批：小狗尿尿畫地盤

熱暈了！雲林騎士慢速追撞商旅車　「倒地定格」嚇壞路人

獨／不是找插座！洗車場槍擊案現場直擊　被勸「這一句」故意找碴

假冒大甲媽基金會募善款　資訊公司老闆狂捲3400萬！警逮50人

偷吃染菜花！人妻收匿名訊息崩潰　小三辯：我被性侵…夫全招了

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

Angelababy竟被小學生忽視 靠一曲《孤勇者》對接成功

轎車違停！貨車駕駛怒了　擴音器2度開譙：還不走

特斯拉、載兒轎車猛烈相撞　2車全毀！女駕駛疑腦震盪

羅PD被逼瘋《地球娛樂室》又下跪！　節目組出包...安俞真直接開嗆XD

聽話喵看到嬰兒秒收尾巴！　爸喊「借他玩」放下變逗孩棒

要看女學生屁股的刺青　高中男師「表情淫邪」挨告判賠3萬

快訊／「陰涼」代價高！單車男堅持過馬路　不甩萬安警報恐罰15萬

男子獨攀八仙山迷路　渴到吐白沫喝尿求生...滑下溪谷獲救

借4萬賴帳還講閒話...蘆洲男當街被5人毒打擄走！警1小時內救人

阿美族新手揹工失聯11天亡！妹妹心碎發聲：哥哥的事是最好的警告

另類打卡！武嶺標示牌被貼滿貼紙　網批：小狗尿尿畫地盤

熱暈了！雲林騎士慢速追撞商旅車　「倒地定格」嚇壞路人

獨／不是找插座！洗車場槍擊案現場直擊　被勸「這一句」故意找碴

假冒大甲媽基金會募善款　資訊公司老闆狂捲3400萬！警逮50人

偷吃染菜花！人妻收匿名訊息崩潰　小三辯：我被性侵…夫全招了

選戰議題被歪樓　林錫耀籲「不要被分化」：風波很快過去

聚焦健康養老　兩岸大健康產業發展沙龍提前布局「高齡社會」

竹市+603　建議嬰幼兒完整接種降低中重症風險

要看女學生屁股的刺青　高中男師「表情淫邪」挨告判賠3萬

分科測驗刪數乙志願亂！補教籲最好填100個　曝缺額破1.4萬恐怖效應

金世正排行人際關係惹議　車銀優、志效贏過I.O.I⋯網驚：太誠實了

6月景氣燈號續亮綠燈　國發會：下半年可繼續維持

三寶爸被8公尺巨鱷吞下肚　村民活逮3鱷魚肚中發現「消化中碎屍」

600坪台東無印良品好吃好玩　獨家啤酒、冰淇淋限定登場

快訊／「陰涼」代價高！單車男堅持過馬路　不甩萬安警報恐罰15萬

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

社會熱門新聞

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

快訊／台中「肅槍專案」首站臨檢金錢豹　酒店小姐排排站

新手揹工陳屍溪床　山友點名1魔人負責

誤信人蛇集團話術赴柬埔寨打工　6男女險上賊船

板橋工地1清潔工突倒地送醫不治　死因曝光

女房客醉倒　醒來驚見房東趴身上還掛保險套

即／潭子爆頭槍殺才過1天　大里25歲男小腿中彈

逃不到一天　台中大里洗車場槍擊案兇嫌落網

親哥告他拐走老婆！弟：我先和她交往的

掌握雄二飛彈關鍵機密　元智教授卻到中國教授飛彈原理

槍手前妻開個工！滷味老闆上門消費惹殺機

新竹改建虎林球場　竟找學生搬磚挖土

高雄恐怖鼠窩清除Day2！破鐵門挺進2樓

淡水大樓火警　母子救出已成屍體

更多熱門

相關新聞

熱暈！雲林騎士慢速追撞「倒地定格」

熱暈！雲林騎士慢速追撞「倒地定格」

虎尾鎮林森路發生一起離奇追撞車禍，經查疑似因天熱高溫，騎士疑似突然身體不適晃神，「慢速」追撞同車道前方商旅車，撞擊後即昏迷倒地，整個過遭前方車輛拍下貼到臉書地方社團《虎尾人（讚）出來》，呼籲其他用路人「騎車、開車請注意前方」。

高雄阿桑決鬥中！大街互毆拉扯爆衝突

高雄阿桑決鬥中！大街互毆拉扯爆衝突

國3彰化系統6車連環撞！白車撞飛180度迴轉

國3彰化系統6車連環撞！白車撞飛180度迴轉

快訊／余正煌出來了！　談林智堅論文門案「本人未有任何抄襲情事」

快訊／余正煌出來了！　談林智堅論文門案「本人未有任何抄襲情事」

網友砲轟「慶記之都」　盧秀燕抱腿傷喊話：不容治安重新受到挑戰

網友砲轟「慶記之都」　盧秀燕抱腿傷喊話：不容治安重新受到挑戰

關鍵字：

台中大里洗車場槍擊案槍手霧峰影音

讀者迴響

熱門新聞

海芬實現「和小鬼生前約定」！2年前哽咽拜託投胎

華視正妹主播被拍「平價旅館約會斯文男」！

快訊／45歲海芬「手拿超音波照」驚喜宣布懷孕！

女團Pikacream5天解散？

7.1強震襲菲律賓！建築震到「腰斬」恐怖傾斜

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

5號颱風桑達明天生成！路徑恐大轉彎

李燕爆聲帶動手術！　2原因下車《一家團圓》

消滅高雄恐怖鼠窩！43人一天才清完1樓　還有2至4樓

代理市長向味全龍道歉　球員臭臉

胡錫進警告：裴洛西訪台美軍航艦將被殲滅

桑達最快今成颱！　全台變天時間曝

同胡祖薇回愛巢！大8歲偶像男友曝光

一份報告讓「南山人壽大股東」市值　蒸發逾500億

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

更多

最夯影音

更多
外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈

外送員中橫公路極限過彎　後車傻眼...看不到車尾燈
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

向佐視訊「裸身白肌妹」畫面瘋傳　陸網爆：婚後出軌N次..向太強硬喊告

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

天母特斯拉地下室暴衝　580萬經典款名車慘毀容

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

9頭身正妹拉皮箱躲進車站　長髮飄仙氣成萬安演習亮點

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你清楚秒懂

ESG帶你創造正向影響力！多元企業ESG大小事，告訴你永續經營的真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面