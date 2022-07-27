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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／余正煌出來了！　談林智堅論文門案「本人未有任何抄襲情事」

▲▼林智堅市長參選人說明碩士論文記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文門爭議不斷，其中，有關台大國發所，關鍵人物之一的余正煌發出聲明，強調「本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事」。

林智堅捲入論文抄襲風波，台大國發所碩士論文的部分，其指導教授、現任國安局長陳明通曾幫忙辯護，強調是學生余正煌在取得林智堅同意後，才借用林智堅的民調資料。

余正煌27日參加台大論文審定會，原本始終保持低調的他稍早發出聲明，稱「未有任何抄襲之情事」，並說外界所指他論文涉及抄襲之情事，與客觀事實不符，日後若仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，將依法訴追相關責任，以維自身權益。

余正煌聲明全文：

一、本人之論文均按照學術規範自行撰寫完成，未有任何抄襲之情事，並已將相關事證交予臺灣大學社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會。
二、有關本案法律事項均委任張祐齊律師、曾威凱律師處理，本人不再對外做任何回應。
三、外界所指本人之論文涉及抄襲之情事，實與客觀事實不符。倘日後仍有不實指控、造謠抹黑或惡意中傷之情況，本人將依法訴追相關責任，以維自身權益。

聲明人：余正煌

▲▼余正煌聲明。（圖／翻攝52新聞聚樂部直播）

▲余正煌聲明。（圖／翻攝52新聞聚樂部直播）

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