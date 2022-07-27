提供身分證、信用卡給線民遭盜刷8萬　中壢警險淪詐欺共犯

▲桃園市中壢警分局劉姓員警，去年1月間透過線民提供身分證使用，但卻遭冒用在網路上盜刷8萬餘元，事後被列為詐欺共犯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢警分局劉姓員警去年1月間為抓通緝犯，與林姓女子、蔡姓男子合作，竟提供自己身分證與信用卡供使用，未料林、蔡2人取得身分證與信用卡後，竟打電話給信用卡客服中心更換信用卡資料，然後上網盜刷購買點數、手機等價值8萬餘元，林、蔡2人落網後反指劉為詐欺幫助犯；桃檢複訊後，認為劉姓員警並無詐欺共犯之犯意，偵結予以不起訴處分。

檢警調查46歲的劉姓男子為中壢警分局員警，為抓通緝犯與林姓女子與蔡姓男子合作多次，去年1月20日，劉男身分證與玉山銀行信用卡交由林、蔡2人，其中蔡男竟冒用劉姓員警身分，打電話給玉山銀行客服中心更改連絡電話，隨後再冒用劉身分在網路電商平台、蘋果手機實體店面刷卡消費8萬餘元，分別購買點數、禮券與手機等商品，但最後成功交易約2萬7千餘元，劉男遭銀行指控涉嫌幫助詐欺。

桃檢複訊時，劉男否認有幫助詐欺等犯行，辯稱為了抓通緝犯有跟同案林女、蔡男合作過，平常都是直接給現金或是轉帳當作報酬，案發時被銀行通知有異常網路交易行為，隨即將信用卡停掉了，沒有提供信用卡給他人使用；蔡男雖坦承有聯絡銀行客服，變更聯絡電話等行為，但對證件資料來源則避重就輕。

桃檢查出，劉男若真有幫助詐欺，諸衡常情，僅需將信用之卡號、到期日以背面檢查碼告知林、蔡2人已足，並無提供身分證給蔡男之必要。此外，劉男與林、蔡2人有LINE群組，群組內對話紀錄可獲悉3人交情匪淺，然未見討論詐欺案有關事證，劉之手機送數位鑑識，亦查無與詐欺案有關之資訊，檢方偵結予以劉男不起訴處分。

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