囚犯溜出牢籠爽住天龍國飯店　真相竟是神秘女盜個資狂訂房

▲檢察官發現有人專門盜用個資，向台北市多間旅宿訂房住免費。（示意圖／unsplash）

記者劉昌松／台北報導

趙姓女子去年在台北地區四處預約登記住宿，3個月內住了6間商旅宿舍，總消費額近8萬元，還上網購物3萬元，事後業者向銀行請款時，才發現信用卡已停用，紛紛控告8名訂房者涉嫌詐欺，檢察官調查發現，其中1名陳姓男子早因毒品等案件入監服刑中，不可能外出住房，經交叉比對查出趙女涉嫌盜用個資，25日處分陳等8人不起訴，另案偵辦趙女所涉不法。

台北地檢署追查發現，趙姓女子疑似透過網路、周遭親友，取得許多民眾的身分證字號、信用卡資料、電話等個資，在2021年2月到5月間，隨機排列組合這些個資，向台北市慕居行旅、玫瑰精品旅館、入境行旅、城市商旅等業者訂房。

部分受害旅宿業者原本沒有提供預先刷卡服務，趙女還會以公司要招待客戶來台，要先付款核銷等理由，請業者提供信用卡消費授權書，讓她填上資料預作刷卡使用，受害業者不疑有他，紛紛提供房間讓趙女和友人前往住宿消費後，等結帳要向銀行請款，才發現信用卡已經被停用或註銷。

旅宿業者分別提告8名預約訂房的客人嫌詐欺，辦案人員本以為是不同個案，但追查發現，其中1名陳姓嫌犯被控在3月間入住的時間點，其實正因案在監服刑中，不可能訂房或外出住宿，檢察官察覺有異，逐一比對類似案件卷宗，發現看似互不相干的個別訂房資訊中，其實都有部分資訊指向1名趙姓女子。

趙女到案坦承冒用他人名義訂房入住，檢察官查出她涉嫌在3個月內，詐騙旅宿業者近8萬元的住宿費用，另外還盜刷信用卡，網購約3萬元的除臭劑等汽車百貨商品，已簽分另案偵辦趙女所涉詐欺案，同時追查是否有其他同夥利用相同方式訂房從事不法，至於一開始被冒名訂房的8人，則因罪嫌不足，獲得不起訴處分。