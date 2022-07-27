林哲瑄新竹球場受傷「整季恐報銷」！林智堅發表最新回應

記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

新竹棒球場問題層出不窮，富邦悍將外野手林哲瑄也因此受傷，診斷結果為左肩關節唇破裂，需要開刀治療，整季恐怕因此報銷。對此，時任新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅今（27）日發表最新的回應，表示他在第一時間就已致電表達關心，而未來在醫療上若有他能夠協助的部分，也會盡一份心力，盼林哲瑄能夠早日回到球場。





▲林智堅在桃園出席公開活動。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林智堅今在桃園出席公開活動，而對於林哲瑄因在新竹棒球場受傷退場，且傷勢嚴重的消息，他回應，在第一時間接受到消息時，便立刻致電富邦悍將領隊林華韋，除了表達關心之外，「也希望能夠在未來，醫療上如果有任何我可以協助的部分，我們希望能夠盡一份力」，另外也祝福林哲瑄早日康復、早日回到球場。

▲富邦悍將林哲瑄撲接，造成左肩受傷，需開刀治療，整季球賽恐報銷。（圖／富邦悍將提供）

此外，媒體還問到，同為桃園市長參選人的張善政在臉書發文為林哲瑄抱屈，卻用了負面綽號「旅長」稱呼林哲瑄，林智堅有何看法？對此，他則回應，現在最重要的是林哲瑄能否早日康復，「其他問題不重要」。

另外，針對新竹球場修復的部分，林智堅則表示，新竹市政府已成立改善小組，並邀集球員工會、相關工程團隊以及中職，他相信新竹市政府會在最短時間修復球場，但比較重要的還是球員的安全問題，「若球場沒有完全修復不會開賽」。