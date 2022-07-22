眼尖警秒看出怪怪！　拒檢男棄車狂奔...警追百米逮人竟是3條通

記者許權毅／台中報導

台中第六分局警方今(22)日清晨5時許巡邏時，發現一輛黑車駕駛形跡可疑，準備上前盤查時，駕駛突然闖紅燈拒檢加速逃逸，開進一處停車場後棄車跟員警賽跑，員警狂奔上百公尺追上男子並用辣椒水壓制逮捕。警方查出24歲任姓男子，身上揹著2件詐欺、1件過失傷害，一共3案通緝。

▲台中第六分局警方22日清晨逮捕一名3條通犯嫌。（圖／記者許權毅翻攝）



第六分局表示，上午5時30分巡邏行經西屯區黎明路與青海路口時，發現停等紅燈的24歲任男相當可疑，要求盤查時任男駕車還不斷往前移動，在大街上跟員警「跳探戈」，任男見前方機車往前移動後有空間駛離，直接闖紅燈逃逸，開始與警方在街頭追逐。

▲巡邏警方眼尖發現任嫌行跡詭異，不料下秒任嫌闖紅燈逃逸。（圖／記者許權毅翻攝）



任男將車開進逢大路一處停車場後，直接棄車徒步落跑，一名員警見狀下車跑上百米成功追到任男，並且用辣椒水噴灑壓制任男，另一名駕車員警跟到場支援警網包圍，順利將任男帶回。

▲任嫌在一處停車場棄車，員警狂追上百公尺，成功逮捕任嫌。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方查詢，任男為3條通嫌犯，身上有2案詐欺、1案過失傷害分別遭高雄橋頭地檢署與台中地檢署通緝，偵訊後將他移送歸案。