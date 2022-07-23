毒販衝撞警車逃亡1天被逮！　躲西門町大樓...見警上門翻樓落跑

記者陳雕文、林冠吟／新北報導

新北市新店警方21日下午1點多跨區到永和準備逮捕一名毒品通緝犯，沒想到通緝犯頑強抵抗，開車衝撞2台警用偵防車後逃逸。警方隨後也調閱沿線監視器，最終鎖定西門町漢中街的某大樓內，而涉案的43歲王姓男子見警察上門，還一度為躲避員警追緝，翻越窗戶，從11樓翻進10樓住戶後，遭民眾報警通報而被逮，隨後被員警依妨害公務與販賣毒品罪嫌送辦。

▲新店警越區逮毒品通緝犯，通緝犯見警上門，竟先衝撞警車逃逸，隨後還想翻過1層樓以躲避員警追緝。（圖／記者陳雕文翻攝）



新店分局指出，新店警分局偵查隊偕同安康派出所共6員2車，跨區到永和中山路一段322號，原本成功攔下43歲王姓毒品通緝犯，不料警員強力拍打車窗要求下車時，王男開始踩油門前後猛撞，最後頂開2輛警用偵防車後逃逸，所幸無人員受傷。

▲警方逮捕王男。（圖／記者陳雕文翻攝）



警方隨後也調閱沿線監視器，要來全力逮捕王男，最終在北市西門町漢中街發現王男的蹤跡，立即在22日晚間8時許，派出大批警力進入大樓內圍捕王男，王男見員警上門，還一度自11樓翻越至10樓，入侵民眾住宅，被民眾嚇得立即報警處理。警方獲報後，也立即派員上門將王男逮捕歸案，訊後也依涉嫌妨害公務與販賣毒品等案，將王男移送地檢署偵辦。

▲▼王男因涉案毒品而遭到通緝，見警上門，竟衝撞警車逃逸。（圖／記者陳雕文翻攝）

