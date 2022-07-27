7.1強震後「捲怪浪」影片瘋傳　民眾驚：是海嘯？菲律賓官方解釋了

▲ 菲律賓強震後部分地區出現怪浪，民眾圍觀錄影。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

菲律賓呂宋島阿布拉省27日早晨發生規模7.1強震，已知造成4人死亡及數十人受傷。地震發生後當局並未發布海嘯警報，部分地區卻傳出海嘯威脅，有民眾拍下海面出現怪浪、異常退潮畫面，在社群媒體上引發恐慌。不過當局出面解釋，由於震央位在內陸，不會引發海嘯。

社群媒體上流傳的影片中，菲律賓北伊羅戈省（Ilocos Norte）庫里馬奧市（Currimao）的海灘紛紛出現海水退潮現象，拉烏尼翁省（La Union）也有人目睹怪浪，引發民眾對海嘯的恐懼。

推特上一度流傳拉烏尼翁省發布海嘯警報的消息，但菲律賓國家災害風險降低與管理委員會（NDRRMC）已經澄清，並未發布警報。菲律賓火山暨地震研究所（Phivolcs）也說明，因地震震央在陸地上，並非水下，因此不會引發海嘯。

當地新聞網站Rappler報導，Phivolcs局長蘇利杜姆（Renato Solidum）解釋，部分地區確實可能因地震出現比平常更大的海浪，「震央附近沿海地區可能出現海水震盪，但這不是海嘯，且不構成生命危險。」目前尚不清楚上述地區退潮持續多久，但蘇利杜姆說明，地震引發的震盪確實可能導致「不尋常波浪」。

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