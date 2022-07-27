菲律賓7.1強震4死！房子晃到「45度解體倒塌」　災民嚇到哭

▲城鎮巴納約約（Banayoyo）一棟房屋被震垮，45度傾斜倒在路邊。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合外電報導

菲律賓27日上午發生規模7.1強震，造成至少4人死亡，多棟建築物倒塌，爆發山崩，道路受阻。在南伊羅戈省（Ilocos Sur），不只首府美岸古城傳出災情，城鎮巴納約約（Banayoyo）一棟建築物倒塌，呈現45度傾斜解體狀態，且牆面有明顯裂痕。

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綜合路透、CNN菲律賓等外媒報導，這起規模7.1地震發生在呂宋島阿布拉省，深度只有10公里，震感強烈，包括首都馬尼拉在內的全國各地均有感。菲律賓政府稍早已證實，有4人命喪這起地震。

位在震央附近的布里蘭特斯（Michael Brillantes）透露，「當時地面就像是盪鞦韆那樣搖晃，燈突然熄滅，我們衝出辦公室的時候，有聽到尖叫聲，有的同事已經哭出來……這是我感受到最強烈的一次地震，還以為地面會裂開」。

▼多棟建築物受到地震波及。（圖／達志影像／美聯社）

阿布拉省稍早已傳出死亡消息，一名村民在家中被掉落的水泥板砸中身亡，另有25人受傷。當地有建築物被震到當場「腰斬」傾斜，一間醫院因地震導致建築部分倒塌，牆面破大洞，緊急啟動疏散機制，所幸並未造成傷亡。不過這並非特例，這起地震已讓菲律賓多棟建築物毀損。

▼ 阿布拉省一棟3層樓建築一樓到二樓中間腰斬。（圖／翻攝自推特）

在相鄰的南伊羅戈省，城鎮巴納約約（Banayoyo）一棟房屋被震垮，以45度傾斜倒在路邊，可見建築物結構已分離解體，欄杆歪斜、窗戶毀損，牆面出現明顯裂痕。該省首府、被列為世界文化遺產的美岸（Vigan）也傳出災情，街道散佈大大小小的石塊。

▼ 城鎮巴納約約一棟房子被震垮，45度恐怖傾斜。（圖／翻攝自推特）

▲被列為世界文化遺產的美岸也出現災情。（圖／翻攝自推特）

此外，這場地震也引發小規模山崩，部分道路因巨石掉落關閉，高山省發生岩石撞擊車輛的事故，有5人受傷。

菲律賓國家地震局局長蘇利杜姆（Renato Solidum）表示，此次災情最為嚴重的地方就屬山區阿布拉省，「這是一次大地震，我們預計會有強烈餘震。」新聞網站Rappler最新消息指出，在地震發生後，菲律賓全境有多地宣布停班或停課。

LOOK: Landslide incident along Ambasing-Balugan Road, Sagada, triggered by the magnitude 7 earthquake that hit other areas in the Cordillera region. Photos by Jefreen Calpi #EarthquakePH: https://t.co/TRNTMMXXtg pic.twitter.com/oW2534B04D — Rappler (@rapplerdotcom) July 27, 2022

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