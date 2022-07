菲律賓7.1強震4死！房子晃到「45度解體倒塌」　災民嚇到哭

▲城鎮巴納約約(Banayoyo)一棟房屋被震垮,45度傾斜倒在路邊。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合外電報導

菲律賓27日上午發生規模7.1強震,造成至少4人死亡,多棟建築物倒塌,爆發山崩,道路受阻。在南伊羅戈省(Ilocos Sur),不只首府美岸古城傳出災情,城鎮巴納約約(Banayoyo)一棟建築物倒塌,呈現45度傾斜解體狀態,且牆面有明顯裂痕。

LOOK: The strong earthquake that hit Luzon caused a house in Banayoyo, Ilocos Sur to topple over https://t.co/Yea6QsB9V6 Ian Etrata pic.twitter.com/gvz7XOdzy5

綜合路透、CNN菲律賓等外媒報導,這起規模7.1地震發生在呂宋島阿布拉省,深度只有10公里,震感強烈,包括首都馬尼拉在內的全國各地均有感。菲律賓政府稍早已證實,有4人命喪這起地震。

位在震央附近的布里蘭特斯(Michael Brillantes)透露,「當時地面就像是盪鞦韆那樣搖晃,燈突然熄滅,我們衝出辦公室的時候,有聽到尖叫聲,有的同事已經哭出來……這是我感受到最強烈的一次地震,還以為地面會裂開」。

▼多棟建築物受到地震波及。(圖/達志影像/美聯社)

阿布拉省稍早已傳出死亡消息,一名村民在家中被掉落的水泥板砸中身亡,另有25人受傷。當地有建築物被震到當場「腰斬」傾斜,一間醫院因地震導致建築部分倒塌,牆面破大洞,緊急啟動疏散機制,所幸並未造成傷亡。不過這並非特例,這起地震已讓菲律賓多棟建築物毀損。

▼ 阿布拉省一棟3層樓建築一樓到二樓中間腰斬。(圖/翻攝自推特)

在相鄰的南伊羅戈省,城鎮巴納約約(Banayoyo)一棟房屋被震垮,以45度傾斜倒在路邊,可見建築物結構已分離解體,欄杆歪斜、窗戶毀損,牆面出現明顯裂痕。該省首府、被列為世界文化遺產的美岸(Vigan)也傳出災情,街道散佈大大小小的石塊。

▼ 城鎮巴納約約一棟房子被震垮,45度恐怖傾斜。(圖/翻攝自推特)

▲被列為世界文化遺產的美岸也出現災情。(圖/翻攝自推特)

此外,這場地震也引發小規模山崩,部分道路因巨石掉落關閉,高山省發生岩石撞擊車輛的事故,有5人受傷。

菲律賓國家地震局局長蘇利杜姆(Renato Solidum)表示,此次災情最為嚴重的地方就屬山區阿布拉省,「這是一次大地震,我們預計會有強烈餘震。」新聞網站Rappler最新消息指出,在地震發生後,菲律賓全境有多地宣布停班或停課。

LOOK: Landslide incident along Ambasing-Balugan Road, Sagada, triggered by the magnitude 7 earthquake that hit other areas in the Cordillera region. Photos by Jefreen Calpi #EarthquakePH: https://t.co/TRNTMMXXtg pic.twitter.com/oW2534B04D