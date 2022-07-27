泰拳名將被打到趴地！昏迷9天「腦死」不治　法國對手自責引退

▲泰國名將潘東猜與法國對手杜蘭德交手後因嚴重腦損傷去世。（圖／翻攝自Facebook／Anthony Durand）

記者葉睿涵／綜合報導

泰國泰拳名將潘東猜7月15日與法國對手杜蘭德交手時，因頭部撞擊地板陷入昏迷，並在23日晚間因嚴重腦損傷去世。杜蘭德在得知噩耗後非常自責，隨後在網上宣布退役，並承諾將為潘東猜的家人提供經濟協助。

綜合外媒報導，25歲的潘東猜（Panphet Pandungchai）15日在男子73公斤級賽事中，與法國對手杜蘭德（Anthony Durand）對戰至第五回合，不料潘東猜卻在比賽結束前1分18秒，被杜蘭特迴旋肘擊下巴，導致頭部撞擊地板後昏迷。

潘東猜隨後被緊急送往曼谷附近的一家醫院急救，但潘東猜卻在昏迷9天後宣告不治。醫師指出，潘東猜的腦部在受到撞擊後嚴重出血，並陷入「不可逆轉的腦死亡狀態」，最終於23日晚間離世。

對手杜蘭德在得知這一噩耗後震驚又自責，隨後便在Facebook宣布退役，「我知道事情發展成這樣責任不全在我，但我沒辦法理所當然地認為『這就是比賽的風險，你事前就應該預料到了』，就算潘東猜可能在過去的激戰中累積了腦部傷害，但我還是責無旁貸，並且深感難過」。

他也指出，「這場比賽是我職業生涯的第28役，但它也將是我的最後一戰，我不會再回擂台，真的非常抱歉。我現在只希望我的對手能安息，而我也發誓將為他的母親、妻子和女兒提供經濟上的幫助，直到他們不再需要為止。」

潘東猜過去曾代表泰國國家隊在東南亞運動會、世界錦標賽等國際賽事中贏得多面獎牌，如今卻因為比賽意外死亡，震驚了整個泰國體壇，也引發各界對於賽事醫療安排欠佳等質疑。